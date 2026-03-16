Jack O’Connell, Oscar'ın en farklı konuklarından biri haline gelmesini sağlayan dişleriyle dikkat çekti. 35 yaşındaki 'Günahkarlar' (Sinners) filmi oyuncusu, Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda dün gece düzenlenen Oscar Ödülleri törenine, taktığı vampir dişleriyle damga vurdu.

O’Connell, filmde bir vampiri canlandırdığı için rolüne bir gönderme yaptı.

'Sinners', Oscar'da En İyi Film, En İyi Özgün Senaryo, En İyi Yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu dahil olmak üzere 16 ödüle aday gösterilerek rekor kırdı. Film, En İyi Özgün Senaryo, En İyi Orijinal Film Müziği, En İyi Sinematografi, En İyi Erkek Oyuncu (Michael B. Jordan) ödüllerinin sahibi oldu.