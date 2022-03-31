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Oscarlı filmler ne kadar ilgi gördü?

Will Smith, Chris Rock'a tokat attığı Akademi Ödülleri'nde 'King Richard' (Kral Richard: Yükselen Şampiyonlar) ile 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Oscar kazanmıştı. Bu film, eylülde gösterime girmiş, Türkiye'de de başka ülkelerde de ilgi görmemişti. Büyük bir bölümü Smith'in kaşesinden oluşan 50 milyon dolar maliyetli film için harcanan para şu ana kadar çıkarılamadı

  • 01
    Oscarlı filmler ne kadar ilgi gördü?

    94'üncü Akademi Ödülleri'nde Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokat aradan geçen 4 gün boyunca küresel boyutta gündemdeki yerini koruyor. Öyle ki Smith'in tokadı kazanılan Oscar ödüllerini gölgede bıraktı. Tıpkı 10 Ekim 2021'de Antalya Film Festivali'nde Tamer Karadağlı'nın ödül verdiği Nihal Yalçın'a yönelik tavırları sonrasında Altın Portakal ödüllerinin gölgede kalması gibi.  
  • 02
    Oscarlı filmler ne kadar ilgi gördü?

    •    25 Eylül 1968'de Philadelphia'da dünyaya gelen Will Smith, zekâsı nedeniyle birçok burs teklifine rağmen üniversiteye gitmek istemedi.
    •    Rol aldığı filmlerin hasılatından dolayı 2005'te Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Will Smith, kariyeri boyunca eleştirmenlerin de izleyicilerin de övgüsüne mazhar olan seçkin oyuncular arasında yer aldı.
    •    ABD'nin eski başkanlarından Barack Obama, hakkında bir filmin çekilmesi  halinde kendisini Will Smith'in canlandırmasını istediğini belirterek ünlü oyuncuyu onore etmişti.
    •    Her yıl zenginler listesinde yer alan Will Smith, birçok eyalette bulunan evleri nedeniyle gayrimenkul kralı olarak da tanınıyor.
  • 03
    Oscarlı filmler ne kadar ilgi gördü?

    Will Smith'in 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Oscar kazandığı 'King Richard', ünlü tenisçiler Venüs Williams, Serena Williams ve babaları Richard Williams'ın hayatlarının bir dönemini konu ediyor. Film, 19 Kasım 2021'de gösterime girdiği
    Türkiye'de sadece 3.540 kişi tarafından izlendi.

    Oscar kazanan filmlerin hasılatları ise şöyle;

     
  • 04
    Oscarlı filmler ne kadar ilgi gördü?

    Film Sayısı… 31
    Albüm Sayısı… 4
    Single Sayısı… 5
    Ödül Sayısı.. 51 (Sinema ve müzik alanında)
    Eşleri… Sheree Zampino (1992 - 1995) / Jada Smith (1997 - )
    Çocukları… Jaden Smith, Willow Smith, Trey Smith  
  • 05
    Oscarlı filmler ne kadar ilgi gördü?

    CODA
    •    En İyi Film
    •    En İyi Uyarlama Senaryo - Sian Heder, Victoria Bedos, Thomas Bidegain, Stanislas Carré de Malberg
    •    En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Troy Kotsur
    Bütçe… 10 milyon dolar
    Hasılat… 1 milyon 52 bin dolar (Henüz ABD'de gösterime girmedi)
  • 06
    Oscarlı filmler ne kadar ilgi gördü?

    The Power of the Dog
    •    En İyi Yönetmen - Jane Campion
    Bütçe… 39 milyon dolar
    Hasılat… 257 bin dolar (Henüz ABD'de gösterime girmedi)
  • 07
    Oscarlı filmler ne kadar ilgi gördü?

    The Eyes of Tammy Faye
    •    En İyi Kadın Oyuncu - Jessica Chastain
    •    En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı - Linda Dowds / Stephanie Ingram / Justin Raleigh
    Bütçe… Açıklanmadı
    Hasılat… 2 milyon 681 bin dolar
  • 08
    Oscarlı filmler ne kadar ilgi gördü?

    King Richard
    •    En İyi Erkek Oyuncu - Will Smith
    Bütçe… 50 milyon dolar
    Hasılat… 38 milyon 116 bin dolar

    * Film, Türkiye'de 3.540 kişi tarafından izlenirken 98 bin TL hasılat elde edildi.
  • 09
    Oscarlı filmler ne kadar ilgi gördü?

    West Side Story
    •    En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Ariana DeBose
    Bütçe… 10 milyon dolar
    Hasılat… 75 milyon 530 bin dolar

    * Film, Türkiye'de 5.846 kişi tarafından izlenirken 174 bin 367 TL hasılat elde edildi.
  • 10
    Oscarlı filmler ne kadar ilgi gördü?

    Dune
    •    En İyi Film Müziği - Hans Zimmer  
    •    En İyi Ses Kurgusu
    •    En İyi Yapım Tasarım - Patrice Vermette ve  Zsuzsanna Sipos
    •    En İyi Sinematografi
    •    En İyi Kurgu - Joe Walker
    •    En İyi Görsel Efekt
    •    En İyi Görüntü Yönetmeni - Greig Fraser
    Bütçe… 165 milyon dolar
    Hasılat… 400 milyon 648 bin dolar

    * Türkiye'de 614.376 kişi tarafından izlenirken 16 milyon 134 bin TL hasılat elde edildi.
  • 11
    Oscarlı filmler ne kadar ilgi gördü?

    Cruella
    •   En İyi Kostüm Tasarım
    Bütçe… 200 milyon dolar
    Hasılat… 233 milyon 533 bin dolar

    * Film, Türkiye'de 34.624 kişi tarafından izlenirken 821 bin 682 TL hasılat elde edildi.
  • 12
    Oscarlı filmler ne kadar ilgi gördü?

    Drive My Car
    •    En İyi Uluslararası Film (Japonya)
    Bütçe… Açıklanmadı
    Hasılat… 11 milyon 100 bin dolar

    * Türkiye'de 20.429 kişi tarafından izlenirken 543 bin 640 TL hasılat elde edildi.
  • 13
    Oscarlı filmler ne kadar ilgi gördü?

    No Time to Die
    •    En İyi Orijinal Şarkı - Billie Eilish
    Bütçe… 250 milyon dolar
    Hasılat…. 774 milyon 200 bin dolar

    Türkiye'de 241.243 kişi tarafından izlenirken 6 milyon 810 bin TL hasılat elde edildi.
  • 14
    Oscarlı filmler ne kadar ilgi gördü?

    Belfast
    •    En İyi Özgün Senaryo -  Kenneth Branagh
    Bütçe… Açıklanmadı
    Hasılat… 45 milyon dolar

    * Türkiye'de 2.084 kişi tarafından izlenirken 82 bin TL hasılat elde edildi.
  • 15
    Oscarlı filmler ne kadar ilgi gördü?

    Encanto
    •    En İyi Animasyon Film
    Bütçe… 150 milyon dolar
    Hasılat… 252 milyon 428 bin dolar

    * Türkiye'de 343.733 kişi tarafından izlenirken 7 milyon 964 bin TL hasılat elde edildi.

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