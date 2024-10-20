Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen'in golü tarihe geçti! - Galatasaray Haberleri

        Osimhen'in golü tarihe geçti!

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda Onvo Antalyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup ederken, son gol Victor Osimhen'in rövaşatasıyla geldi. Nijeryalı yıldızın attığı bu gol, tarihe geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 12:11 Güncelleme: 20.10.2024 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osimhen'in golü tarihe geçti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in Süper Lig'de Antalyaspor'a attığı röveşata golü, dünya futbolu tarihinde 2,30 metre yükseklik sınırını aşan iki röveşata golünden biri olarak tarihe geçti.

        Sarı-kırmızılı takımın Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 yendiği maçta Osimhen'in 2,32 metre yükseklikten attığı röveşata golü, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'in Juventus'u deplasmanda 3-0 yendiği maçta, Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo'nun 2,38 metre yükseklikten attığı röveşata golüyle birlikte tarihte 2,30 metre barajını geçen 2. gol oldu.

        Dünyada yılın en güzel golleri arasında yer alması beklenen Osimhen'in röveşata gölü, yıldız futbolcunun 2,32 metre yükseklikte topla buluşmasıyla öne çıktı.

        Galatasaray'ın 25 yaşındaki golcüsünün, röveşata esnasında 2,32 metre yüksekliğe çıkarken, tarihte en yüksekten atılan röveşata golü olan Cristiano Ronaldo'nun 2,38 metreden attığı gole de çok yaklaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sedyeyle getirildiği hastaneyi soydu!
        Sedyeyle getirildiği hastaneyi soydu!
        İsrail'den İran'a suçlama
        İsrail'den İran'a suçlama
        Muğla'daki orman yangını 3'üncü günde
        Muğla'daki orman yangını 3'üncü günde
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        Bebeği ölen acılı baba: Nakli bile engellediler!
        Bebeği ölen acılı baba: Nakli bile engellediler!
        Icardi'nin pozisyonunda devam kararı doğru mu?
        Icardi'nin pozisyonunda devam kararı doğru mu?
        Kuzeydeki iller için uyarı! Şiddetli sağanak bekleniyor
        Kuzeydeki iller için uyarı! Şiddetli sağanak bekleniyor
        Gazze'nin kuzeyine saldırı: 73 ölü
        Gazze'nin kuzeyine saldırı: 73 ölü
        Bu 5 cümleyi duyuyorsanız manipüle ediliyorsunuz!
        Bu 5 cümleyi duyuyorsanız manipüle ediliyorsunuz!
        O hastanedeki bebekler sevk edildi
        O hastanedeki bebekler sevk edildi
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: CİMER başvurusuyla çeteyi çökerttik
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: CİMER başvurusuyla çeteyi çökerttik
        "Milli bir gurur"
        "Milli bir gurur"
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Oyuncak bıraktılar
        Oyuncak bıraktılar
        "Küskün ayrıldım"
        "Küskün ayrıldım"
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        3 efsane isim HT Spor ekranlarında buluşuyor!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!
        İtalya'nın ortasında bir devlet!