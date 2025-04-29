Osimhen'in gözü Jardel'in rekorunda!
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılıları sırtlayan isim oldu. Nijeryalı yıldız tüm kulvarlarda şu ana kadar 31 gol kaydederken, gözünü Jardel'in rekoruna dikti.
Galatasaray'da bu sezonun en öne çıkan ismi şüphesiz Victor Osimhen oldu.
Eyüpspor ağlarını da sarsan Nijeryalı yıldız kiralık olarak geldiği sarı-kırmızılı ekipte fırtına gibi esmeye devam ediyor.
Mauro Icardi’nin tahtını zorlayacak kadar sevilen Osimhen özellikle sezonun kritik döneminde attığı gollerle büyük katkı sağladı.
Ligin 33. Haftasındaki Eyüpspor maçında attığı golle yine haftaya imzasını atan Osimhen son dokuz haftada taraftarı kendisine hayran bıraktı.
26 yaşındaki futbolcu son dokuz haftada rakip fileleri 10 kez havalandırmayı başardı; bu süreçte 1 de asist yaptı.
Bu sezon 26 maça 22 gol sığdıran Osimhen gol krallığında zirvede bulunsa da Nijeryalı’nın hedefi tarihi rekorda...