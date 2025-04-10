Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
Galatasaray dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'in bonservisini almak istese de Nijeryalı futbolcunun maliyetleri el yakıyor
Süper Lig’de 25. şampiyonluğuna hedeflenen Galatasaray bir yandan da Osimhen mesaisi yürütüyor.
Icardi’nin yokluğunda taraftarın sevgilisi haline gelen Nijeryalı’nın bonservisinin alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Osimhen’in bonservis bedeli için aylardır kaynak arayışında olan Galatasaraylı idareciler müspet adımlar atacak hale geldiler.
Bu transfer için önce Osimhen’in Galatasaray’da kalmak istemesi gerekiyor ancak Nijeryalı’nın mali koşulları da el yakıyor.
Napoli’den 12 milyon Euro yıllık ücret kazanan Osimhen’in maaş beklentisi ise 15 milyon Euro.
Galatasaraylı idareciler, kadroda pasif durumda bulunan forma süresi az olan bazı isimlerle yolları ayırarak onların yıllık ücretlerinden tasarruf yapabileceklerini düşünüyor.
Maaş bordrosunda alan açarak Osimhen için limitleri zorlayacak sarı-kırmızılılar bonservis bedeli için ise vadeli ödeme planı hazırlığında.
Napoli’de 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli bulunan Nijeryalı için dört yıllık bir ödeme planı düşünülüyor.
Sarı-kırmızılı yönetim bu dört yıllık ödeme planında Osimhen transferinin bir bölümünü Nijeryalı golcünün ek gelirlerle finanse edeceğini düşünüyor.
Galatasaray rakip kulüplerin yaptıkları tekliflere göre hareket edecek ancak bu denli yüksek bedeller için kendini de garantiye alacak.
Sarı-kırmızılı idareciler olası bir transferin gerçekleşmesi halinde Osimhen’i sigortalatacak.
Galatasaray transferin gerçekleşmesi halinde olası bir istenmeyen sürprizle karşılaşılması halinde maddi kaybını en aza indirecek.