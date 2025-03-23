Osimhen kafaları karıştırdı!
Nijerya'yı Ruanda karşısında 2 golle galibiyete taşıyan Victor Osimhen'in transfer sorusuna verdiği yanıt kafaları karıştırdı
Victor Osimhen gündem olmaya devam ediyor.
Galatasaray’ı gol yollarında sırtlayan Nijeryalı futbolcu gollerine ülkesinde de devam ediyor.
Dünya Kupası Elemeleri’nde Ruanda karşısında Nijerya’yı 2 golle galibiyete taşıyan yıldız futbolcunun transfer yanıtı kafaları karıştırdı.
Mücadelenin sonrasında bir taraftar Osimhen’e “Chelsea’ye mi Manchester United’a mı transfer olacaksın?” diye sordu.
Osimhen ise bu soruyu gülerek karşıladı ve “Sus” işareti yaptı.
Nijeryalı yıldız devamında “Şu anda sadece Zimbabwe maçına odaklıyım” diyerek kaçamak yanıt verdi.
Osimhen yazın Galatasaray’a satın alma maddesi olmadan bir sezonluğuna kiralanmıştı.
Sarı-kırmızılı kulübün taraftarı Türkiye’de ve Galatasaray’da çok mutlu olan Nijeryalı yıldızın alınması yönünde hayal kuruyor.
Osimhen’in bu yanıtı ve tavrı sosyal medyada gündeme oturdu.