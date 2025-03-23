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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen kafaları karıştırdı! - Galatasaray Haberleri

        Osimhen kafaları karıştırdı!

        Nijerya'yı Ruanda karşısında 2 golle galibiyete taşıyan Victor Osimhen'in transfer sorusuna verdiği yanıt kafaları karıştırdı

        Giriş: 23.03.2025 - 10:56 Güncelleme: 23.03.2025 - 10:56
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        Victor Osimhen gündem olmaya devam ediyor.

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        Galatasaray’ı gol yollarında sırtlayan Nijeryalı futbolcu gollerine ülkesinde de devam ediyor.

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        Dünya Kupası Elemeleri’nde Ruanda karşısında Nijerya’yı 2 golle galibiyete taşıyan yıldız futbolcunun transfer yanıtı kafaları karıştırdı.

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        Mücadelenin sonrasında bir taraftar Osimhen’e “Chelsea’ye mi Manchester United’a mı transfer olacaksın?” diye sordu.

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        Osimhen ise bu soruyu gülerek karşıladı ve “Sus” işareti yaptı.

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        Nijeryalı yıldız devamında “Şu anda sadece Zimbabwe maçına odaklıyım” diyerek kaçamak yanıt verdi.

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        Osimhen yazın Galatasaray’a satın alma maddesi olmadan bir sezonluğuna kiralanmıştı.

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        Sarı-kırmızılı kulübün taraftarı Türkiye’de ve Galatasaray’da çok mutlu olan Nijeryalı yıldızın alınması yönünde hayal kuruyor.

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        Osimhen’in bu yanıtı ve tavrı sosyal medyada gündeme oturdu.

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