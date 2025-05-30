Osimhen sezonu rekorlarla kapadı!

Victor Osimhen, Galatasaray'da bu sezon hem kişisel hem kulüp rekorları da kırdı. 2024-2025 sezonunda rakip fileleri 37 kez havalandıran Osimhen, en golcü sezonunu yaşadı. Nijeryalı futbolcu, Türk futbolunda da en golcü yabancı futbolcu rekorunun da sahibi oldu.