Osman Hamdi Bey, The Met’in Oryantalizm sergisinde

        Dünyanın en köklü sanat kurumlarından The Metropolitan Museum of Art (The Met), Haziran ayında Oryantalizm'i odağına alan kapsamlı bir sergi açmaya hazırlanıyor. New York'ta açılacak Orientalism: Between Fact and Fantasy sergisinde, Türkiye sanat tarihinin en önemli isimlerinden Osman Hamdi Bey'in eserleri de yer alacak. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu'ndaki Osman Hamdi Bey yapıtları ise Pera Müzesi'nde sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor

        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 15:32 Güncelleme:
        Dünyanın en kapsamlı sanat koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapan New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin (The Met) sanatseverlerle buluşturmaya hazırlandığı Orientalism: Between Fact and Fantasy başlıklı sergisi, Osman Hamdi Bey’i uluslararası sanat gündeminde yeniden öne çıkarıyor. 12 Haziran 2026 – 28 Şubat 2027 arasında düzenlenecek sergi, 19. yüzyılda “Doğu” imgesinin sanat, kültürel karşılaşmalar, kolonyalizm, emperyalizm ve modernleşme ekseninde nasıl şekillendiğine odaklanıyor.

        The Met’in Avrupa Resimleri ve İslam Sanatı bölümlerinin iş birliğiyle hazırlanan sergi, kurumun Oryantalizm’i merkeze alan ilk sergisi olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 180 eseri bir araya getiren seçki; resim, desen, fotoğraf, kitap, mimari, silah-zırh, tekstil, giysi, cam, seramik ve metal işlerinden oluşuyor. Sergi, Napolyon’un 1798’de Mısır’ı işgalinden başlayarak, Osmanlı ressamı Osman Hamdi Bey’in yapıtlarına uzanan bir anlatı kuruyor.

        OSMAN HAMDİ BEY’İN ESERLERİ GÉRÔME İLE YAN YANA

        The Met’in duyurusunda 19. yüzyılın en ilgi çekici ve karmaşık figürlerinden biri olarak tanımladığı Osman Hamdi Bey’in nadir görülen önemli bir grup resmi, Jean-Léon Gérôme ve dönemin diğer ressamlarının yapıtlarıyla birlikte sergilenecek. Bu birliktelik, Osman Hamdi Bey’in Batılı Oryantalist resim geleneğiyle kurduğu ilişkiyi ve bu geleneğin içinde açtığı özgün alanı yeniden değerlendirme imkânı sunacak.

        The Met, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’ndaki modern ve kozmopolit yaşamı içeriden bir bakışla temsil eden en önemli sanatçılardan biri olarak tanımladığı Osman Hamdi Bey’in resimlerini, Batılı Oryantalist ressamların egzotikleştiren ve kalıplaşmış “Doğu” tasvirlerine karşı güçlü bir yanıt olarak değerlendiriyor.

        OSMAN HAMDİ BEY’İN BAŞYAPITLARI PERA MÜZESİ’NDE

        The Met’in sergisi Osman Hamdi Bey’i uluslararası sanat gündeminde yeniden öne çıkarırken, sanatçının eserlerinden bir seçki Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nde de izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu’nda yer alan eserler, müzenin Osman Hamdi Bey başlıklı koleksiyon sergisinde sanatseverlerle buluşuyor.

        Tanzimat Dönemi’nin yetiştirdiği çok yönlü bir Osmanlı aydını olan Osman Hamdi Bey; resim, arkeoloji, müzecilik ve sanat eğitimi alanlarında gerçekleştirdiği çalışmalarla Türkiye kültür-sanat tarihinde özel bir yere sahip. Pera Müzesi’ndeki sergi, sanatçının resim üretimini bu çok yönlü kimliğiyle birlikte ele alıyor.

        Aralarında sanatçının en tanınmış yapıtı “Kaplumbağa Terbiyecisi” ile “İki Müzisyen Kız”ın da bulunduğu eserler, Osman Hamdi Bey’in resim dilini, figür kurgusunu ve Osmanlı modernleşmesi içindeki özgün konumunu yakından görme olanağı sunuyor.

        Pera Müzesi Salı’dan Cumartesi’ye 10.00-19.00, Pazar günleri 12.00-18.00 saatleri arasında gezilebilir. Cuma günleri “Uzun Cuma” kapsamında 18.00-22.00 arası tüm ziyaretçiler, Çarşamba günleri ise “Genç Çarşamba” kapsamında tüm öğrenciler müzeyi ücretsiz ziyaret edebilir.

