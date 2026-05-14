Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Osmangazi'de engelli bireyler için atölye | Son dakika haberleri

        Osmangazi Belediyesi'nden engelli bireyler için üretim atölyesi

        Osmangazi Belediyesi, engelli bireylerin montaj, paketleme ve basit üretim çalışmalarına katılarak sosyal hayatta daha aktif rol almalarını sağlamak amacıyla "Engelsiz Üretim ve Montaj Atölyesi"ni hayata geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 11:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmangazi'de engelli bireyler için atölye
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'nın Osmangazi Belediyesi, engelli bireylerin sosyal ve ekonomik yaşama daha aktif katılım sağlaması amacıyla 118-K Lions Federasyonu Engelsiz Yaşam Komitesi aracılığında yeni bir projeye imza attı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan ve AVG Otomotiv Kurucusu Barış Güler'in katılımıyla gerçekleştirilen Osmangazi Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki (BAREM) tören ile birlikte "Engelsiz Üretim ve Montaj Atölyesi İş Birliği Protokolü" hayata geçirildi.

        Protokol kapsamında, engelli bireylerin mesleki becerilerini geliştirebilecekleri ve üretim süreçlerine dahil olabilecekleri özel bir atölye kurulacak. Buna göre belediye bünyesinde faaliyet gösterecek atölyede; montaj, paketleme, ayrıştırma ve basit üretim çalışmaları gerçekleştirilecek.

        Engelli bireylere, firma tarafından yaptığı parça başı iş karşılığında destek sağlanacak. Üretim sürecine ilişkin teknik eğitim desteği alacak engelli bireylere ayrıca Osmangazi Belediyesi tarafından iş becerilerini geliştirmeye yönelik rehberlik ve destek hizmetleri de sunulacak. Böylelikle engelli bireylerin hem rehabilitasyon süreçlerine katkı sunulması, hem de üretim süreçlerine katılarak sosyal hayatta daha güçlü yer almalarının sağlanması amaçlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

        #bursa haberleri
        #Osmangazi Belediyesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!
        Kar maskeleriyle yağma cinayetinde iddianame!
        Kar maskeleriyle yağma cinayetinde iddianame!
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Büyük Londra Sisi
        Büyük Londra Sisi
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Galatasaray'dan Lemina'ya yeni sözleşme!
        Galatasaray'dan Lemina'ya yeni sözleşme!
        Konut satışında artış
        Konut satışında artış
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        Fed’de Powell dönemi sona eriyor: Pandemi, enflasyon ve Beyaz Saray baskısıyla geçen 8 yıl
        Fed’de Powell dönemi sona eriyor: Pandemi, enflasyon ve Beyaz Saray baskısıyla geçen 8 yıl
        Gözler NBC'yi arıyor
        Gözler NBC'yi arıyor
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Dünya Kupası finalinde sahne alacaklar
        Dünya Kupası finalinde sahne alacaklar