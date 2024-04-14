1 Temmuz 2016'da hizmete açılan İstanbul'u Ege Bölgesi'ne bağlayan Osmangazi Köprüsü'nde araç geçiş rekoru kırıldı.

Gelişmeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından duyurdu.

Köprünün 1 Temmuz 2016'da hizmete açıldığını anımsatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Eski yolu kullanarak Körfez'i geçmek yaklaşık 1,5 saat, feribot ile geçmek ise 45 ila 60 dakika sürüyordu. Bayram tatili gibi yoğun günlerde de bekleme süreleri uzuyordu. Osmangazi Köprüsü sayesinde bu geçişi 6 dakikaya indirdik. Köprü sayesinde ciddi zaman ve yakıt tasarrufu sağlandı. Artık vatandaşlarımız hem kilometrelerce yol gitmek hem de feribot beklemek sorunda kalmıyor."

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