Osmangazi Köprüsü'nde rekor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından "Osmangazi Köprüsü rekor kırdı. Bayramın ikinci günü 87.352 araç Osmangazi Köprüsü’nü kullandı" açıklamasında bulundu.
— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) April 23, 2023
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabından "Osmangazi Köprüsü rekor kırdı. Bayramın ikinci günü 87.352 araç Osmangazi Köprüsü’nü kullandı" açıklamasında bulundu.
— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) April 23, 2023
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