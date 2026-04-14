Osmaniye'de 31 kaçak yapının yıkımına başlandı

Adana Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde, Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü ile Haraz Orman İşletme Şefliği ekiplerince Haraz, Çona ve Karataş köylerinde denetimler gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde, orman sayılan alanlar üzerinde izinsiz şekilde inşa edilen yayla evleriyle işgal ve faydalanma fiillerinin gerçekleştirildiği belirlendi.

Tespit edilen yapılar hakkında "işgal ve faydalanma" suçuna ilişkin tutanaklar düzenlenirken, süreç kapsamında gerekli adli işlemler başlatıldı. Yargı sürecinin tamamlanmasının ardından mahkeme kararı doğrultusunda, izinsiz olarak yapılan 31 yayla evinin yıkımına geçildi.

Yıkım öncesinde, evlerde bulunan eşyaların çıkarılması için yapı sahiplerine izin verildi. Ev sahiplerinin bulunmadığı, daha önce mühürlenerek yıkımı kesinleşen yapılardaki eşyaların ise Orman İşletme ekiplerince tutanak altına alınarak çıkarıldı. Eşyaların tahliye edilmesinin ardından kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirildi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada ise yıkıma ilişkin şu bilgiler verildi:

"Adana Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde, Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü ve Haraz Orman İşletme Şefliği ekiplerimizce Haraz, Çona ve Karataş köylerinde yapılan denetimlerde, orman sayılan alanlarda izinsiz yapılaşma ve işgal tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu yapılar hakkında "işgal ve faydalanma" suçuna ilişkin tutanaklar düzenlenmiş, Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli bildirimler yapılmış ve ilgili şahıslara tahliye tebligatları iletilmiştir.

Ancak yapılan uyarılara rağmen işgalin devam etmesi üzerine, 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında 13 Nisan 2026 tarihinde idari yıkım işlemleri gerçekleştirilmiştir. Burada özellikle vurgulamak isteriz ki; yapılan uygulama tüm yayla evlerini kapsamamakta olup, yalnızca izinsiz, kaçak ve orman alanlarını işgal eden yapılarla sınırlıdır.

Mevzuata uygun yayla evleriyle ilgili herhangi bir mağduriyet söz konusu değildir. Ormanlarımız, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli mirasımızdır. Bu alanların korunmasına yönelik çalışmalarımız, ilgili mevzuat çerçevesinde kararlılıkla devam edecektir."