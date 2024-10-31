Osmaniye'de orman yangını (2)
YANGINKONTROL ALTINDAOsmaniye'nin Amanos Dağları eteklerindeki Hacı Dağı Fenk Yaylası'nda, saat 11.
YANGINKONTROL ALTINDA
Osmaniye'nin Amanos Dağları eteklerindeki Hacı Dağı Fenk Yaylası'nda, saat 11.00 sıralarında çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan 3 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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