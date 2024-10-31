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        Osmaniye'de orman yangını (2)

        YANGINKONTROL ALTINDAOsmaniye'nin Amanos Dağları eteklerindeki Hacı Dağı Fenk Yaylası'nda, saat 11.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 14:00 Güncelleme: 31.10.2024 - 14:00
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        Osmaniye'de orman yangını (2)
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        YANGINKONTROL ALTINDA

        Osmaniye'nin Amanos Dağları eteklerindeki Hacı Dağı Fenk Yaylası'nda, saat 11.00 sıralarında çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan 3 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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