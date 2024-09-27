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        Osmaniye Valiliğinden kişisel verilerin usulsüz şekilde ele geçirilmesi iddialarına ilişkin açıklama

        Osmaniye Valiliği, yardım kuruluşu sorumlusu olduğunu öne süren kişi tarafından dağıtılan alışveriş kartları verileri kullanılarak vatandaşlardan habersiz adlarına banka hesabı açıldığına dair iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 17:10 Güncelleme: 27.09.2024 - 17:10
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        Osmaniye Valiliğinden kişisel verilerin usulsüz şekilde ele geçirilmesi iddialarına ilişkin açıklama
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        Osmaniye Valiliği, yardım kuruluşu sorumlusu olduğunu öne süren kişi tarafından dağıtılan alışveriş kartları verileri kullanılarak vatandaşlardan habersiz adlarına banka hesabı açıldığına dair iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şikayetler üzerine kişisel verilerin usulsüz şekilde ele geçirilmesi iddiaları açısından Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli tahkikat başlatıldığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Mersin merkezli Türkiye-Pakistan İş İnsanları Platformu isimli yardım kuruluşunun Akdeniz sorumlusu olduğunu iddia eden V.Ö. aracılığıyla Osmaniye merkeze bağlı mahallelerde son 1 ayı kapsayacak şekilde bir marketler zincirine ait 500 lira yüklü alışveriş kartlarının muhtarlıklar aracılığıyla yardıma muhtaç kişilere dağıtıldığı, kart dağıtılan kişilerin kimlik bilgileri ve video kayıtları, açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen şahıslar tarafından yardım kartının teslimi öncesi alındığı ve akabinde bu verilerle müştekilerin bilgisi olmadan çeşitli bankalardan hesap açıldığı vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine tespit edilmiştir.

        Konuyla ilgili şu ana kadar ilimiz polis merkezi amirlikleri ve merkez jandarma karakoluna müracaat eden 5 bin 192 şahsın müşteki olarak ifadesi alınmış olup bu aşamada vatandaşlarımızın herhangi bir maddi zararları bulunmamaktadır. Şikayetler üzerine kişisel verilerin usulsüz şekilde ele geçirilmesi iddiaları açısından Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğümüzce adli tahkikat başlatılarak konu valiliğimizce hassasiyetle takip edilmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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