Osmaniye'de Bilge Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin 8 sanığın yargılanması sürdü

Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremde 105 kişinin öldüğü Bilge Sitesi'nin yıkılmasıyla ilgili 4'ü tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu müteahhitler Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklardan eski Osmaniye Belediyesi İmar Müdürlüğü görevlileri Sevinç Ayşe Argun, Hülya İnan ve Mustafa Nalbant duruşmada hazır bulundu, eski imar müdürü Kadir Kara ise salonda yer almadı.

Nalbant, savunmasında, görev yaptığı dönemde bina projelerinin uygunluğunu belirleme ve denetleme görevinin kendi sorumluluğunda olmadığını söyledi. İnan da binanın yapımında teknik sorumluluğunun bulunmadığını, kendisine getirilen belgelerin eksikliğini kontrol edip imar müdürüne gönderdiğini anlattı. Argun ise geçmişte kaçak inşaat kontrol görevlisi olarak çalıştığını belirterek, hakkındaki suçlamaları reddetti. Tutuklu sanıklar İpek, Pilge, Gedik ve Koç da tahliye talebinde bulundu. Avukatları dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.