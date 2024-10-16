Osmaniye'de Bilge Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin 8 sanığın yargılanması sürdü
Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremde 105 kişinin öldüğü Bilge Sitesi'nin yıkılmasıyla ilgili 4'ü tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremde 105 kişinin öldüğü Bilge Sitesi'nin yıkılmasıyla ilgili 4'ü tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.
1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu müteahhitler Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.
Tutuksuz sanıklardan eski Osmaniye Belediyesi İmar Müdürlüğü görevlileri Sevinç Ayşe Argun, Hülya İnan ve Mustafa Nalbant duruşmada hazır bulundu, eski imar müdürü Kadir Kara ise salonda yer almadı.
Nalbant, savunmasında, görev yaptığı dönemde bina projelerinin uygunluğunu belirleme ve denetleme görevinin kendi sorumluluğunda olmadığını söyledi.
İnan da binanın yapımında teknik sorumluluğunun bulunmadığını, kendisine getirilen belgelerin eksikliğini kontrol edip imar müdürüne gönderdiğini anlattı.
Argun ise geçmişte kaçak inşaat kontrol görevlisi olarak çalıştığını belirterek, hakkındaki suçlamaları reddetti.
Tutuklu sanıklar İpek, Pilge, Gedik ve Koç da tahliye talebinde bulundu.
Avukatları dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması sonucu 105 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı Bilge Sitesi'nin tutuklanan müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.
Binanın inşa edildiği dönemde İmar Müdürlüğünde görev yapan 4 sanık hakkında açılan dava dosyası, ana davayla birleştirilmişti.
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