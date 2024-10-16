Osmaniye'de depremde 52 kişinin öldüğü sitenin yıkılmasına ilişkin davaya devam edildi

Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması sonucu 52 kişinin öldüğü Yonca Sitesi B Blok'un tutuklanan müteahhitti Ali K. ve fenni mesul Ayhan G. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar müteahhit Ali K. ve fenni mesul Ayhan G. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar eski Osmaniye Belediyesi İmar Müdürlüğü görevlileri Hülya İ, Sevinç Ayşe A. ve Rahime İ. ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

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