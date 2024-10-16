Osmaniye'de depremde 52 kişinin öldüğü sitenin yıkılmasına ilişkin davaya devam edildi
Osmaniye'de 52 kişinin öldüğü Yonca Sitesi B Blok'un 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasına ilişkin 2'si tutuklu 5 sanığının yargılanmasına devam edildi.
Osmaniye'de 52 kişinin öldüğü Yonca Sitesi B Blok'un 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılmasına ilişkin 2'si tutuklu 5 sanığının yargılanmasına devam edildi.
Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar müteahhit Ali K. ve fenni mesul Ayhan G. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar eski Osmaniye Belediyesi İmar Müdürlüğü görevlileri Hülya İ, Sevinç Ayşe A. ve Rahime İ. ise mahkeme salonunda hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.
Mütalaaya karşı savunma yapan sanıklardan Ali K. ve Ayhan G, haklarındaki suçlamaları reddetti, tahliye talebinde bulundu.
Tutuksuz sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.
Beyanların ardından avukatları dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.
Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması sonucu 52 kişinin öldüğü Yonca Sitesi B Blok'un tutuklanan müteahhitti Ali K. ve fenni mesul Ayhan G. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.
Binanın inşa edildiği dönemde belediyenin İmar Müdürlüğünde görev yapan 3 sanık hakkında açılan dava dosyası, ana davayla birleştirilmişti.
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