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        Osmaniye'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 16:21 Güncelleme: 25.10.2024 - 16:21
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        Osmaniye'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yukarı Çiyanlı köyü Kocaispirler mevkisi yakınlarındaki otluk alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

        Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 1 dekarlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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