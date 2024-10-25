Osmaniye'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yukarı Çiyanlı köyü Kocaispirler mevkisi yakınlarındaki otluk alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 1 dekarlık alan zarar gördü.
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