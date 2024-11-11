Osmaniye'de 15 araç sürücüne "gürültü" cezası

Ekiplerin çalışmaları sonucunda çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 15 aracın sürücüsüne 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 72. Maddesine göre toplam 155 bin 250 lira ceza kesildi.

Osmaniye'de polis ekipleri, çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yaptıkları gerekçesiyle 15 araç sürücüsüne 55 bin 250 lira ceza kesti.

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