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        Osmaniye'de 15 araç sürücüne "gürültü" cezası

        Osmaniye'de polis ekipleri, çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yaptıkları gerekçesiyle 15 araç sürücüsüne 55 bin 250 lira ceza kesti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 12:49 Güncelleme: 11.11.2024 - 12:49
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        Osmaniye'de 15 araç sürücüne "gürültü" cezası
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        Osmaniye'de polis ekipleri, çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yaptıkları gerekçesiyle 15 araç sürücüsüne 55 bin 250 lira ceza kesti.

        İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, gece geç saatlerde konvoy halinde korna çalarak aşırı gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekiplerin çalışmaları sonucunda çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 15 aracın sürücüsüne 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 72. Maddesine göre toplam 155 bin 250 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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