Sumbas'ta soğuk hava etkili oldu
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinin yüksek kesimlerinde dondurucu soğukların etkisiyle çatılarda buz sarkıtları oluştu.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinin yüksek kesimlerinde dondurucu soğukların etkisiyle çatılarda buz sarkıtları oluştu.
İlçede kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü ilçenin yüksek kesimlerinde evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu.
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