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        Sumbas'ta soğuk hava etkili oldu

        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinin yüksek kesimlerinde dondurucu soğukların etkisiyle çatılarda buz sarkıtları oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 12:17 Güncelleme: 22.03.2025 - 12:21
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        Sumbas'ta soğuk hava etkili oldu
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        Osmaniye'nin Sumbas ilçesinin yüksek kesimlerinde dondurucu soğukların etkisiyle çatılarda buz sarkıtları oluştu.

        İlçede kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü ilçenin yüksek kesimlerinde evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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