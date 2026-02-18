Osmaniye İmsakiye 2026: Osmaniye'de ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor?
Oruç ibadetini yerine getirenlerin merak ettiği Osmaniye sahur, iftar, imsak vakitleri belli oldu. Osmaniye iftar saati hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, Osmaniye'de yaşayan vatandaşlar için iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi verdi. Peki, Osmaniye'de sahur ve iftar vakti saat kaçta, Osmaniye'de akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte, Osmaniye İmsakiye ile 2026 iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Osmaniye sahur ve iftar saati duyuruldu. Osmaniye ilinde oruç tutacak olan vatandaşlar ‘’ Osmaniye’de sahur ve iftar saati ne zaman, saat kaçta okunacak?’’ sorusuna yanıt arıyor. Ramazan ayında oruç ibadetlerini en doğru şekilde yerine getirmeye özen gösterenler ise günlük olarak imsak, sahur, iftar ve teravih namazı saatlerini öğrenmek istiyorlar. İşte, 2026 Osmaniye imsakiyesi, imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...
OSMANİYE’DE İLK SAHUR VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
Diyanet Osmaniye İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 Çarşamba günü sahur vakti saat 05.53’te bitiyor. İlk iftar saati ise 19 Şubat 2026 Perşembe akşamı 18.25 olarak açıklandı.
Teravih namazı, yatsı ezanı 19.40’da okunduktan sonra kılınacak. 20 Şubat sahur için imsak vakti ise, 05.51 olacak.
ORUÇ NİYETİ NASIL GETİRİLİR? ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
Diyanet İşleri, oruca nasıl niyet edilmesi gerektiğini şöyle ifade ediyor:
Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz. (Kâsânî, Bedâ’i, 2/85) Bu oruçlar için “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan’ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir. (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127)
Kaza, keffâret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffâret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.
Şâfiî mezhebine göre ise nâfile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nâfile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir.
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 | Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 | Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 | Pazar