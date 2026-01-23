Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Osmaniye’de kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

        Osmaniye’de kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araç ve vatandaşlar kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 00:18 Güncelleme: 23.01.2026 - 00:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Yoğun kar yağışı ve zorlu arazi şartları nedeniyle bazı araçlar ilerleyemezken, durumun bildirilmesi üzerine Düziçi Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Karla mücadele çalışması başlatan ekipler, yolda mahsur kalan araçları bulundukları yerden kurtardı.

        Çalışmalar sırasında gerekli güvenlik önlemleri alınırken, mahsur kalan vatandaşlar daha güvenli bölgelere ulaştırıldı.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı

        İzmir'de freni boşalan TIR, kamyonete çarpıp, viyadükten aşağı düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.  İtfaiye ekipleri, boşlukta sallanan otomobildeki yaralıları kurtarmak için zamana karşı yarıştı.

        #HABER
        #Osmaniye
        #osmaniye haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'ye Avrupa'da çelme!
        Fenerbahçe'ye Avrupa'da çelme!
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        Noa Lang, Galatasaray için geliyor!
        Noa Lang, Galatasaray için geliyor!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Ergin Ataman'a İsrail'de büyük terbiyesizlik!
        Ergin Ataman'a İsrail'de büyük terbiyesizlik!
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!
        Kadıköy Kırmızı-Beyaz: Fenerbahçe tribünleri Türk bayrağı açtı!
        Kadıköy Kırmızı-Beyaz: Fenerbahçe tribünleri Türk bayrağı açtı!
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        En-Nesyri İtalya yolcusu! Anlaşma tamam
        En-Nesyri İtalya yolcusu! Anlaşma tamam
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Rafa Silva
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Rafa Silva
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Balkondan son bakış
        Balkondan son bakış
        “Abinizi yaktım, bir şey yapamadınız”
        “Abinizi yaktım, bir şey yapamadınız”
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü