Malatya'da bonfile veya kuzu etinin yanı sıra patlıcan, domates ve biber kullanılarak yapılan ve Osmanlı'nın son dönemlerinden bu yana tüketilen Geleli kebabı, tadanların iştahını kabartıyor
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Bonfile veya kuzu etinin yanı sıra patlıcan, domates ve biber kullanılarak yapılan ve Osmanlı'nın son dönemlerinden bu yana tüketilen Geleli kebabı, Malatya'nın çok bilinmeyen ancak iştah kabartan lezzetleri arasında yer alıyor.
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AA'nın haberine göre yörede yetiştirilen büyük ve küçükbaş hayvanlardan elde edilen bonfile veya kuzu etinin, patlıcan, domates ve biberle harmanlanmasıyla hazırlanan Geleli kebabı, yöre insanı ve ziyaretçilerin beğenisini topluyor.
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Geleli kebabı hazırlanırken bir gün önceden dinlendirilen bonfile veya kuzu eti, parçalar halinde kesildikten sonra şişlere takılarak mangalda az pişiriliyor. Ayrı bir şişe takılarak közlenen patlıcanlar ise doğranarak kebap tabağının tabanına yayılıyor.
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Daha sonra tereyağında kavrulan biberin üzerine mangaldan çıkarılan et ve domates eklenerek kısa bir süre daha kısık ateşte pişirildikten sonra patlıcanla buluşturuluyor.
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Ardından fırına sürülen Geleli kebabı, burada da bir süre pişirildikten sonra üzerine eritilen tereyağı ilave edilerek servis ediliyor.
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Kentte 1942'den bu yana hizmet veren restoranın sahibi Zeki Saygı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Malatya'nın zengin bir yemek kültürüne sahip olduğunu belirterek, Geleli kebabının da bu yemekler arasında önemli bir konumda yer aldığını söyledi.
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Geleli kebabının tarihinin çok eskilere dayandığını anlatan Saygı, dedesinin de çok eskiden bu yemeği yaptığını ifade etti.
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Saygı, kebabın etinin mutlaka çeşitli soslarla terbiye edilmesi ve birgün dinlendirilmiş olması gerektiğini dile getirerek, kebabı tadanların yemeğe hayran kaldığını kaydetti.
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Kebabın genelde bilenler tarafından tercih edildiğini aktaran Saygı, "Geleli kebabı zahmetli ancak çok lezzetli bir yemek. Bu kebap Malatya'nın en lezzetli yemekleri arasında yer alıyor. Menümüzün en favori yemeklerinden biri Geleli kebabıdır. Geleli kebabı Malatya mutfağının olmazsa olması hatta baş tacıdır" diye konuştu.
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"OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE GELEN ÇOK LEZZETLİ YEMEK"
Yöresel yemekler üzerine araştırmalar yapan Malatya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç ise Malatya mutfağından çok güzel ve değişik lezzetlerin çıktığını söyledi.
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Yaklaşık 30 yıldır Malatya mutfağını tanıtmak için çalışmalar yürüttüğünü belirten Kılıç, kentte 2013'te Valilikçe Malatya yemek ve sofra kültürünü anlatan bir proje yürüttüklerini ve bunu kitapta bir araya getirdiklerini ifade etti.
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Hazırladıkları yemek kitabında 250 tarifin bulunduğu dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:
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"Geleli kebabı, 150 yıllık geçmişe dayanmaktadır. Geleli kebabı Osmanlı'dan günümüze gelen çok lezzetli, içerisine konulan malzemeler, hazırlama, pişirme tekniğiyle çok leziz Malatya'ya özgü bir fırın yemeğimizdir. 1970'li yıllara kadar birçok restoranda, lokantada bu kebap yer alırken 1970'li yıllardan sonra bir dönem ustaların bu işi bırakmasıyla bu yemek biraz unutuldu gibi ama özellikle bazı işletmelerin çabalarıyla da bu yemek tekrar sofralarda yerini almaktadır."
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Kılıç, kebabın ismini, eskiden kent sınırları içerisinde yer alan bir köyde daha çok yapıldığı için oradan aldığını sözlerine ekledi.
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