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"Geleli kebabı, 150 yıllık geçmişe dayanmaktadır. Geleli kebabı Osmanlı'dan günümüze gelen çok lezzetli, içerisine konulan malzemeler, hazırlama, pişirme tekniğiyle çok leziz Malatya'ya özgü bir fırın yemeğimizdir. 1970'li yıllara kadar birçok restoranda, lokantada bu kebap yer alırken 1970'li yıllardan sonra bir dönem ustaların bu işi bırakmasıyla bu yemek biraz unutuldu gibi ama özellikle bazı işletmelerin çabalarıyla da bu yemek tekrar sofralarda yerini almaktadır."