Osmanlı Devleti gerileme dönemi padişahları kimler? 0:00 / 0:00

Uzun süren savaşlar, askeri ve toplumsal yapıda ortaya çıkan bozulmalar ve devleti eski gücüne döndürmek için gerçekleştirilmeye çalışılan ıslahatlar ile uğraşmak zorunda kalan Osmanlı Devleti gerileme dönemi padişahları icraatları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Padişahları

Osmanlı Devleti gerileme döneminde hükümdarlık yapan toplam padişah sayısı 6’dır. III. Ahmed ile başlayan ve III. Selim ile sona eren Osmanlı Devleti gerileme dönemi padişahları sırasıyla şu şekildedir.

3. Ahmed (1703 – 1730)

1. Mahmud (1730 – 1754)

3. Osman (1754 – 1757)

3. Mustafa (1757 – 1774)

1. Abdülhamid (1774 -1789)

3. Selim (1789 – 1807)

Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi Padişahları İcraatları

3. Ahmed (1703 – 1730)

1673 tarihinde Dobriç’te dünyaya gelmiştir.

Divan edebiyatındaki mahlası Necib’tir.

Hat sanatı, şiir ve musikiyle ilgilenmiştir.

27 yıl Osmanlı tahtında kalmıştır.

Rusya ile İsveç arasında gerçekleşen savaşın sonunda İsveç kralı XII. Karl Osmanlılara sığındı. Bunun üzerine Rusya’nın Osmanlı sınırlarına akınlar gerçekleştirmesi sonucu Rusya’ya savaş ilan edildi. 1711 yılında gerçekleşen Prut Savaşı’nı Osmanlı Devleti kazandı ve Azak Kalesi Osmanlılara geri verildi.

1715 ile 1718 yılları arasında gerçekleşen Osmanlı – Avusturya – Venedik Savaşları Osmanlıların mağlubiyetiyle sonuçlandı. Savaş sonunda imzalanan 1718 Pasarofça Antlaşmasıyla Belgrad ve Sırbistan Avusturya’ya; Dalmaçya kıyıları ise Venedik’e bırakıldı.

1718 ile 1730 tarihleri arasında sanat, edebiyat ve kültür alanlarında gelişmelerin olduğu Lale Devri yaşanmıştır. Bu dönemde Avrupa’ya ilk defa geçici elçiler gönderilmiştir.

1727 yılında İbrahim Müteferrika tarafından ilk matbaa kurulmuştur.

Yalova’da kâğıt fabrikası kurulmuştur.

Yeniçeri ocağı içinden itfaiye teşkilatı kurulmuştur.

3. Ahmed; 1730 yılında gerçekleşen Patrona Halil İsyanı ile tahttan çekilmek zorunda kalmış ve yerini I. Mahmud’a bırakmıştır.

1. Mahmud (1730 – 1754)

1696 yılında Edirne’de doğmuştur.

Osmanlı Devleti’nin 24. padişahıdır.

1730 yılında Patrona Halil İsyanı bastırılmıştır.

1730 ile 1732 yılları arasında Osmanlı Devleti – İran Savaşı yaşandı. Savaşın sonunda imzalanan Ahmet Paşa Antlaşması ile Aras Nehri iki ülke arasında sınır kabul edildi.

1735 yılında, Osmanlı Devleti ile İran bir kez daha karşı karşıya geldiler. Yaşanan bu savaşı kazanan İran; Revan, Gence ve Tiflis’i Osmanlıların elinden aldı.

1735 ile 1739 yılları arasında gerçekleşen Osmanlı – Avusturya – Rusya Savaşları, Osmanlı Devleti üstünlüğüyle sonuçlandı ve bu üç devlet arasında 1739 yılında Belgrad Antlaşması imzalandı. Pasarofça Antlaşması ile kaybedilen Belgrad da dâhil olmak üzere Kuzey Sırbistan geri alındı.

1729’da Humbaracı Ahmet Paşa önderliğinde, Humbaracı Ocağı kuruldu.

1736 yılında orduya subay yetiştirmek için Hendesehane (Kara Mühendishanesi) kuruldu.

Osmanlı ordusu; bölük, tabur ve alay sistemine göre düzenlendi.

Fransa’ya verilen kapitülasyonlar, 1740’da sürekli hale getirildi.

1748 tarihinde Nur-u Osmaniye Camii inşasına başlandı.

3. Osman (1454 – 1457)

1699 senesinde Edirne’de dünyaya gelmiştir.

Yalan ve rüşvet sevmeyen bir padişah olarak bilinmektedir.

Yapımına I. Mahmud döneminde başlanmış olan Nur-u Osmaniye Camii bitirilmiştir.

Maltalı korsanlardan korunması amacıyla Midilli Adası’na bir kale yaptırmıştır.

Hükümdarlığı döneminde İstanbul’da iki büyük yangın çıkmıştır. 36 saat süren bu yangınların sonunda İstanbul’un 3’te 1’i tahrip olmuştur.

3. Mustafa (1757 – 1774)

1717 yılında Edirne’de doğmuştur.

Edebiyata olan düşkünlüğüyle bilinen III. Mustafa’nın mahlası Cihangir’dir.

27 yıl kafes hayatı yaşamıştır.

Mali tabloyu düzeltmek için saray giderlerini kısmıştır.

Baron de Tott’u görevlendirerek Sürat Topçuları adı altında askeri bir birlik kurmuştur.

Donanmaya subay yetiştirilmesi için 1773 yılında Mühendishane-i Bahr-i Hümayun (Deniz Mühendishanesi) kurulmuştur.

1768 – 1774 Osmanlı Rus Savaşı’nda; Çeşme’de bulunan Osmanlı donanması, Rusya tarafından yakılmıştır. Tarihimizde bu olay Çeşme Deniz Muharebesi ya da Çeşme Vakası olarak kendine yer bulmaktadır.

1. Abdülhamid (1774 – 1789)

1725 yılında İstanbul’da doğmuştur.

Siyasi ve askeri ıslahatlara öncelik tanımıştır.

Yeniçeri sayımı yaptırmıştır.

1782 İstanbul yangınında bizzat söndürme çalışmalarına katılmıştır.

1768 – 1774 Osmanlı Rus Savaşı’nın neticesinde Küçük Kaynarca Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmanın sonunda Kırım bağımsız olmuştur.

1774 ile 1779 yılları arasında gerçekleşen Osmanlı – İran savaşı ile Basra, 1776 yılında İran’ın eline geçmiş ve ancak 3 yıl sonra geri alınabilmiştir.

Küçük Kaynarca Antlaşması ile bağımsız olan Kırım; 1783’de Rusya tarafından işgal edilmiştir.

Osmanlı Devleti, 1787 ile 1792 yılları arasında Rusya ve Avusturya ile büyük bir savaşa girmiştir. Rusya ve Avusturya karşısında iki ayrı kola bölünmek zorunda kalan Osmanlı ordusu bu savaşta güç bir durumda kalmıştır. Özü Kalesi Ruslar tarafından kuşatılmıştır.

3 büyük İstanbul yangını yaşanmıştır. 1780 İstanbul yangını yaklaşık 50 saat sürmüş ve 20 bin bina kül olmuştur.

Askeri ıslahatlara önem verilen I. Abdülhamid döneminde; Sürat Topçuları birliği genişletilmiş ve İstihkâm Okulu açılmıştır. Ayrıca Yeniçerilerin ulufe alıp satmaları yasaklanmıştır.

3. Selim (1789 – 1807)