Osmanlı Devleti yükseliş dönemi padişahları ve hayatları 0:00 / 0:00

Sırasıyla Osmanlı Devleti yükseliş dönemi padişahları ve ayrı ayrı her padişahın döneminde yaşanan tüm gelişmeleri bulabileceğiniz içeriğimizi siz kıymetli okuyucularımız için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Osmanlı Devleti Yükseliş Dönemi Padişahları

1453 İstanbul’un fethedilmesiyle başlayan ve 1579 yılına kadar süren Osmanlı Devleti yükselme dönemi ile ilgili cevabı en çok merak edilen soruların başında, yükselme döneminde kaç tane padişah vardır? sorusu gelmektedir. Osmanlı Devleti yükselme döneminde toplam 5 padişah görev yapmıştır.

Yükseliş dönemi Osmanlı padişahları isimleri sırasıyla şu şekildedir:

2. Mehmed - Fatih Sultan Mehmed (1451 – 1481)

2. Bayezid (1481 – 1512)

1. Selim – Yavuz Sultan Selim (1512 – 1520)

1. Süleyman (1520 – 1566)

2. Selim (1566 – 1574)

2. Mehmed – Fatih Sultan Mehmed (1451 – 1481)

30 Mart 1432 tarihinde, Edirne’de dünyaya gelmiştir.

Osmanlı Devleti’nin 7. padişahıdır.

11 yaşında tecrübe kazanması için Manisa sancakbeyliğine gönderilmiştir.

1444 – 1446 ve 1451 – 1481 yılları arasında olmak üzere iki kez tahta geçmiştir.

İstanbul’u fethettikten sonra Fatih unvanını almıştır.

29 Mayıs 1453 tarihinde, 53 günlük bir kuşatmanın ardından İstanbul’u fethetmiştir.

1454 – 1457 yılları arasında Sırbistan üzerine seferler düzenleyerek, Belgrad dışında kalan tüm Sırbistan, Osmanlı topraklarına katılmıştır.

1460’da Amasra ve Mora fethedilmiştir.

1461 yılında Trabzon’u alarak, Trabzon Rum İmparatorluğu’na son vermiştir. Trabzon Rum İmparatorluğu’nun yıkılması; Bizans’ı yeniden canlandırma umutlarını sona erdirmiştir.

Candaroğulları’na ait olan Sinop, 1461’de Osmanlıların eline geçmiştir.

1462 yılında gerçekleştirilen Eflak Seferi neticesinde, Eflak fethedilmiştir.

1463 Bosna Seferi ile Bosna fethedilmiştir.

1466 Anadolu Seferi sonrası Konya alınmıştır.

1473’te Osmanlı Devleti ile Akkoyunlular arasında Otlukbeli Savaşı gerçekleşmiş ve savaşı kazanan Osmanlı Devleti, Doğu Anadolu bölgesini hâkimiyet altına almıştır.

1474 tarihinde Karamanoğulları Beyliği’ne son verilmiştir.

1475’te Kırım fethedilmiş ve Karadeniz bir Türk gölü haline gelmiştir.

Arnavutluk üzerine gerçekleştirilen seferle 1479 yılında Arnavutluk, Osmanlı Devleti sınırları içine girmiştir.

Gökçeada, Taşoz, Semadirek, Bozcaada, Limni, Midilli ve Eğriboz adaları fethedilmiştir.

2. Bayezid (1481 – 1512)

1448 yılında, Dimetoka’da doğmuştur.

Amasya sancakbeyliği sırasında, Otlukbeli Savaşı’na katılmıştır.

Edebi yönü kuvvetli olan II. Bayezid’in divan edebiyatındaki mahlası Adli’dir.

Tahta ilk geçtiğinde kardeşi olan Cem Sultan meselesiyle uğraşmak zorunda kalmış ve bu isyanı bastırmıştır.

1483 yılında, Hersek Dükalığı’na son vermiştir.

1484 yılında Akkerman Kalesi fethedilmiştir.

1485 yılında Osmanlı – Memlük savaşı başlamış ve 6 yıl sürmüştür. Her iki taraf da birbirlerine bir üstünlük sağlayamamıştır.

1492’de Belgrad kuşatılmış fakat alınamamıştır.

1500 yılında Modon ve Dıraç kaleleri fethedilmiştir.

1511 yılında Şahkulu İsyanı bastırılmıştır.

26 Mayıs 1512 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

1. Selim – Yavuz Sultan Selim (1512 – 1520)

10 Ekim 1469 yılında, Amasya’da doğmuştur.

İlk Türk İslam Halifesidir.

Mekke ve Medine kastedilerek, iki kutsal caminin hizmetkârı anlamına gelen, Hâdimü'l-haremeyni'ş-şerîfeyn unvanını kullanmıştır.

Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu toprakları 375.000 kilometrekareden, 6.557.000 kilometrekareye çıkarmıştır.

1514 yılında Osmanlı Devleti ile Safeviler arasında Çaldıran Savaşı gerçekleşmiştir. Bu savaş sonunda Doğu ve Güneydoğu Anadolu toprakları Osmanlı hâkimiyetine girmiştir.

1515 senesinde Dulkadiroğulları’na son vererek, Maraş ve çevresini almıştır.

Büyük Mısır Seferi’ne çıkmıştır.

1516 tarihinde gerçekleşen Mercidabık Savaşı’nda Memlükleri mağlup ederek; Suriye ve Filistin’i Osmanlı topraklarına katmıştır.

1517 Ridaniye Savaşı’nın sonunda Memlükler tarih sahnesinden silinmiş ve Mısır, Hicaz, Kudüs Osmanlılar tarafından ele geçirilmiştir.

Hicaz’ın alınmasıyla Kutsal Emanetler İstanbul’a getirilmiştir.

Baharat Yolu’nun denetimi Osmanlıların eline geçmiştir.

Osmanlı Devleti Türk – İslam âleminin lideri olmuş ve halifelik makamı Osmanlı Devleti’ne geçmiştir.

1. Süleyman – Kanuni Sultan Süleyman (1520 – 1566)

1494 yılında Trabzon’da doğmuştur.

46 yıl süren padişahlığı boyunca toplam 13 sefere çıkmış ve hükümdarlığının yaklaşık 10 senesi seferlerde geçmiştir.

Divan edebiyatında Muhibbi mahlasını kullanmıştır.

En uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahıdır.

Batılı kaynaklar kendisinden Suleiman the Magnificent (Muhteşem Süleyman) olarak bahseder.

1521 yılında gerçekleşen Macaristan Seferi ile Belgrad’ı fethetmiştir.

1522’de Rodos’u Osmanlı topraklarına katmıştır.

1526 Mohaç Meydan Muharebesi sonucunda, Macaristan Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır.

1529’da Viyana kuşatılmış ancak başarılı olunamamıştır. (I. Viyana Kuşatması)

1532 yılında Alman Seferi’ne çıkmıştır.

1533 yılında Avusturya ile İstanbul Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre Avusturya Arşidükü, Osmanlı sadrazamına denk sayılmıştır.

1533’te Cezayir Osmanlı Devleti kontrolüne girmiştir.

1538 yılında gerçekleşen ve Osmanlıların üstünlüğüyle sonuçlanan Preveze Deniz Savaşı sonucunda, Akdeniz bir Türk gölü haline gelmiştir.

1553 – 1558 tarihleri arasında Hint Deniz Seferleri düzenlenmiştir.

1551 yılında Trablusgarp fethedilmiştir.

1555 yılında İran ile Amasya Antlaşması imzalanmış ve Tebriz, Irak ve Erivan Osmanlı hâkimiyetinde kalmıştır.

1566 Zigetvar Seferi sonucunda Zigetvar Kalesi ve şehri fethedilmiştir. Ayrıca bu sefer Kanuni Sultan Süleyman’ın son seferidir.

2. Selim (1566 – 1574)