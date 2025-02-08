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        Haberler Yemek Yapma Tatlı Tarifleri Osmanlı mutfağından günümüze uzanan lezzet... Revani nasıl yapılır? İşte tüm püf noktalarıyla revani tarifi!

        Osmanlı mutfağından günümüze uzanan lezzet... Revani nasıl yapılır? İşte tüm püf noktalarıyla revani tarifi!

        Osmanlı mutfağının en gözde tatlılarından biri olan revani, hem lezzeti hem de hafifliğiyle sofraları süslemeye devam ediyor. Şerbetli tatlılar arasında mideyi yormayan yapısıyla öne çıkan bu tatlı, irmik ve yoğurdun mükemmel uyumuyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Evde kolayca yapabileceğiniz bu tarif ile revaniyi mutfağınıza konuk etmeye ne dersiniz?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 16:36 Güncelleme: 08.02.2025 - 16:36
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        Tatlı krizlerinize pratik ve lezzetli bir çözüm arıyorsanız, Osmanlı’dan günümüze miras kalan revani tam size göre! İrmikli yapısı ve şerbetle buluştuğunda ortaya çıkan mükemmel kıvamı ile her lokmada mutluluk veren bu tatlı, özel günlerde de sofraların vazgeçilmezi oluyor. İşte adım adım enfes bir revani tarifi!

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        MALZEMELER

        3 adet yumurta

        1 su bardağı toz şeker

        1 su bardağı yoğurt

        1 su bardağı irmik

        1 su bardağı un

        1 çay bardağı sıvı yağ

        1 paket kabartma tozu

        1 paket vanilin

        Şerbet İçin:

        3 su bardağı su

        2,5 su bardağı toz şeker

        Yarım limonun suyu

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        HAZIRLANIŞI

        Tatlıyı yapmaya başlamadan önce şerbeti hazırlamak gerekir. Bir tencereye su ve şekeri alıp kaynatın. Kaynadıktan sonra ocağı kısın ve içine limon suyunu ekleyerek 10 dakika kadar daha kaynatın. Daha sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın.

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        Geniş bir karıştırma kabına yumurtaları ve şekeri alıp mikserle köpük köpük olana kadar çırpın. Üzerine yoğurt, sıvı yağ ve irmiği ekleyip çırpmaya devam edin. Son olarak un, kabartma tozu ve vanilini ekleyerek pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

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        Hazırladığınız hamuru yağlanmış bir fırın kabına dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Kürdan testi yaparak kekin pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.

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        Fırından çıkan sıcak kekin üzerine soğumuş şerbeti gezdirerek dökün. Şerbetin tamamen çekmesi için tatlıyı en az 2 saat dinlendirin.

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        Revani tamamen şerbeti çektikten sonra üzerine Hindistan cevizi veya Antep fıstığı serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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