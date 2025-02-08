Osmanlı mutfağından günümüze uzanan lezzet... Revani nasıl yapılır? İşte tüm püf noktalarıyla revani tarifi!

Tatlı krizlerinize pratik ve lezzetli bir çözüm arıyorsanız, Osmanlı’dan günümüze miras kalan revani tam size göre! İrmikli yapısı ve şerbetle buluştuğunda ortaya çıkan mükemmel kıvamı ile her lokmada mutluluk veren bu tatlı, özel günlerde de sofraların vazgeçilmezi oluyor. İşte adım adım enfes bir revani tarifi!