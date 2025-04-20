Osmanlı torununa Fransa'dan onur nişanı

Osmanlı Sultanı V. Murad'ın torununun kızı Kenize Murad, Fransa'nın en prestijli nişanlarından biri olan Legion d’Honneur (Onur Lejyonu) ile onurlandırıldı.

Paris’te düzenlenen törene, edebiyat ve sanat dünyasından birçok önemli isim katıldı.

Nişanı, Fransa'nın en saygın edebi kurumlarından Académie Française üyesi olan, Lübnan asıllı dünyaca ünlü yazar Amin Maalouf takdim etti.

Törenin sonunda ise sahneye dünyaca ünlü ney sanatçısı Kudsi Ergüner çıktı. Fransa’da uzun yıllardır yaşayan gazeteci ve yazar Kenize Murad, özellikle Osmanlı hanedanına ve Ortadoğu tarihine dair çalışmalarıyla tanınıyor.

Kenize Murad'ın "Saraydan Sürgüne" adlı eseri birçok dile çevrilmiş, geniş bir okuyucu kitlesiyle buluşmuştu.