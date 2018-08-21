Osmanlının mutfak zenginliği kayıt altına alınıyor
21.08.2018 - 15:00 | Güncelleme: AA
Doğu ve batı kültürlerini damak tadında da harmanlayarak eşsiz lezzetler yaratan Osmanlı mutfağı, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü'nde yürütülen bir projeyle kayıt altına alınarak gelecek nesillere ulaştırılacak
1
1|11
Osmanlı şerbetleriyle ilgili çalışmaları sonucunda bir kitap çıkaran İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, şimdi de Osmanlı Saray Mutfağı üzerine çalışma yapıyor.
2
2|11
Çalışanlarının yoğun ve titiz araştırmasıyla saray mutfağının gerçek tariflerine ulaşılarak kayıt altına alınan enstitüde, yemekler kursiyerlere de öğretiliyor. Etli yemeklerin ağırlıkta olduğu saray mutfağında tatlılar da büyük bir yer kaplıyor.
3
3|11
"HEDEFİMİZ BÜTÜN DÜNYAYA TÜRK MUTFAĞINI TANITMAK"
Enstitü müdürü Şule Aydın, yaptığı açıklamada, geleneksel yiyecek ve içecekler üzerine arşiv çalışması yaptıklarını, tarif sahiplerini ziyaret ettiklerini, elde ettikleri tarifleri mutfakta denediklerini, başarılı bulunanları ise kayıt altına aldıklarını söyledi.
4
4|11
Saray mutfağı kapsamında Osmanlı şerbetleri üzerine çalışma yaptıklarını anımsatan Aydın, "Aslına uygun şekilde bu şerbetlerin tariflerinin yer aldığı bir kitabımız basıldı. Büyük ilgi gören bu kitapta birbirininden lezzetli ve faydalı şerbetlerin hem İngilizce hem de Türkçe tarifleri mevcut" dedi.
5
5|11
Şimdi de saray mutfağını gündemlerine aldıklarını kaydeden Aydın, "Saray mutfağının tarihi 14. yüzyıla kadar uzanıyor. İlk olarak Fatih Sultan Mehmet ile Osmanlı'ya giren mutfağın zaman içinde gelişerek çok büyümüş. Bazı yemekler günümüze kadar korunurken bazıları ise bulunduğu bölgeye göre değişiklik göstermiş. Bizde kaybolmaya yüz tutmuş bu eşsiz mutfağın eşsiz lezzetlerini tekrar gün yüzünü çıkartıyoruz" ifadelerini kullandı.
6
6|11
Aydın, tarifleri usta öğreticilerle kursiyerlere öğrettiklerini dile getirdi. Gelecek kuşakların bu zengin kültürü öğrenmesi için çalıştıklarının altını çizen Aydın, şöyle konuştu:
7
7|11
"Sadece Türkiye’de değil dünyada Osmanlı mutfağını yaymak ve herkese tattırmak istiyoruz. Giysi kültürümüzü yurt dışına taşıyıp tanıttığımız gibi yemek kültürümüzü de taşımak istiyoruz. Çünkü Türk Mutfağı eşsiz."
8
8|11
Şule Aydın, enstitüde ayrıca geleneksel kıyafetler üzerinde çalışmalar yaptıklarını, geleneksel Türk kıyafetleriyle yurt dışında bir çok defile gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.
9
9|11
YEŞİL ELMA SUYUYLA TUFFAHİYE", KURU MEYVEYLE "KUZU MUTANCANA"
Kayıt altına alınan yemeklerden "kuzu mutancana"da zıt lezzetler bir araya getiriliyor. Hem nar ekşisi hem de incir, erik, kayısı gibi kuru meyvelerin bulunduğu mutanacada et olarak ise kuzu eti tercih ediliyor. Arpacık soğanlarıyla lezzet verilen yemeğin görünüşü de oldukça çekici.
10
10|11
İsmi Arapça yeşil elma anlamına gelen "tuffahiye"de ise tarçın, zencefil ve soğanla bir gün bekletilen kuzu incik, yeşil elma suyunda pişiyor. Hem pişirmesi hem de yapımı kolay olan bu yemek Fatih Sultan Mehmet'in en sevdiği yemeklerden bir tanesi.
11
11|11
Hakanların helvası anlamına gelen "helva-i hakaniyye" ise diğer helvalardan farklı olarak şerbetinde süt ve bal bulunduruyor. Pişirme aşamasında kaymakla daha da lezzetlenen helva Osmanlı padişahlarının özellikle tercih ettiği tatlılar arasında. Osmanlı İmparatorluğuna 15. yüzyılda tüketilmeye başlayan ve zenginliğin nişanesi olarak kabul edilen pirinç ise sultan sofralarında özel misafirlere ikram edilen vazgeçilmez lezzetlerden biri olarak kayıt altında.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.