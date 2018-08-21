Osmanlının mutfak zenginliği kayıt altına alınıyor

11 | 11

Hakanların helvası anlamına gelen "helva-i hakaniyye" ise diğer helvalardan farklı olarak şerbetinde süt ve bal bulunduruyor. Pişirme aşamasında kaymakla daha da lezzetlenen helva Osmanlı padişahlarının özellikle tercih ettiği tatlılar arasında. Osmanlı İmparatorluğuna 15. yüzyılda tüketilmeye başlayan ve zenginliğin nişanesi olarak kabul edilen pirinç ise sultan sofralarında özel misafirlere ikram edilen vazgeçilmez lezzetlerden biri olarak kayıt altında.