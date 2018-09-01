Haftaya lider giren Gençlerbirliği, başkent derbisini de kayıpsız geçerek 4'te 4 yaptı. Osmanlıspor ise 4. maçında 3. mağlubiyetini aldı.
STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Koray Gençerler, Murat Ergin Gözütok, Ata Yıldırım
OSMANLISPOR: Abdulaziz Demircan, Caner Arıcı, Ndiaye, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Tugay Kacar (Dk. 50 Sinan Kurt), Hasan Kılıç, Oğuzhan Erdoğan (Dk. 65 Burhan Eşer), Lumanza, Beykan Şimşek (Dk. 70 Furkan Yaman), Mertan Caner Öztürk
GENÇLERBİRLİĞİ : Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Luccas Claro, Alper Uludağ, Yasin Pehlivan, Bekir Yılmaz (Dk. 82 Berat Ayberk Özdemir), Jailton (Dk. 77 Bady), Sessegnon, Ahmet İlhan Özek, Deniz Yılmaz (Dk. 69 Nadir Çiftçi)
GOL: Dk. 60 Bekir Yılmaz (Gençlerbirliği)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 46 Sessegnon (Gençlerbirliği)
, Dk. 87 Hasan Kılıç (Osmanlıspor)
SARI KARTLAR: Dk. 34 Yasin Pehlivan, Dk. 45 Bekir Yılmaz, Dk. 90+2 Nadir Çiftçi, Dk. 90+3 Ahmet İlhan Özek, Dk. 90+4 Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), Dk. 83 Muhammed Bayır (Osmanlıspor)
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