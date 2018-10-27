Östers - Helsingborg maçı rakamları

Östers ve Helsingborg, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:30. 39 puanlı Östers 7. sırada bulunuyor, Helsingborg 59 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Östers, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Helsingborg, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 262. İddaa'da Östers kazanır 2.70, berabere biter 3.20, Helsingborg kazanır 1.95 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Östers önceki hafta Helsingborg mücadelesinde 0-2 kazandı.

Helsingborg, Östers karşılaşmaında 0-2 yenildi.

Östers, evinde 3 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 14 gol yedi.

Helsingborg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 7 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Helsingborg, 25 gol atarken 17 gol yedi.

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