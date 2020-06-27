Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ilk heyecan TYT ile başladı. Binlerce öğrenci üniversite sınavları için artık ilk viraja bugün girdiler. Gözler yarınki sınavlara çevrildi. YKS sınavı saat kaçta? YKS kaç saat sürecek? YKS saat kaçta bitecek? Gibi soruların yanıtını hazırladık. Peki YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte YKS sınavı ile ilgili tüm detaylar...

YKS SAAT KAÇTA BİTECEK?

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 28 Haziran 2020 (Pazar),10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 28 Haziran 2020 (Pazar),15.45, 120 dakika

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

28 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanarak ÖSYM tarafından açıklandı. Aşağıdaki linkten YKS giriş belgesini alabilirsiniz.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ

YKS'DE UYUGULANACAK TESTLER

TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. TYT’de

uygulanacak testler ve kapsamları, Tablo 1A’da gösterilmiştir.

uygulanacak testler ve kapsamları, Tablo 1A’da gösterilmiştir. AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır.

Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir. YKS’de uygulanacak testler ve soru sayıları Tablo 1B’de gösterilmiştir. Adaylar sınavda, öğretim programları

kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen, okullara bildirilen ve kamuoyuna duyurulan “(ÖSYM

Tarafından 2020 Yılında Gerçekleştirilecek TYT ve AYT Sınavlarına Esas) Ortak Derslere Ait Kazanım ve

Açıklamalar”daki konu, kazanım ve açıklamalardan sorumlu olacaklardır

kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen, okullara bildirilen ve kamuoyuna duyurulan “(ÖSYM Tarafından 2020 Yılında Gerçekleştirilecek TYT ve AYT Sınavlarına Esas) Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar”daki konu, kazanım ve açıklamalardan sorumlu olacaklardır

SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, TYT’ye ek olarak 2020-AYT ve/veya 2020-YDT’ye de girmeleri ve tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olan testleri cevaplamaları zorunludur. Yükseköğretim programlarının puan türleri, Tablo 4’te verilmiştir. Bu programların puan türlerinin hesaplanmasında hangi testlerin kullanılacağı Tablo 1E’de gösterilmiştir. Adaylar, Tablo 1E’yi inceleyerek hangi testleri cevaplamaları gerektiğini belirleyebileceklerdir.

Tablolara ulaşmak için aşağıdaki kılavuz linkine tıklayabilirsiniz.

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