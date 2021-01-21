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ÖSYM açıkladı: Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli pozisyon tercihleri yeniden açıldı!

Tarım ve Orman Bakanlığının KPSS-2020/7 Tercih Kılavuzunda Yer Alan Sözleşmeli Pozisyonlarına yeniden yerleştirme yapılacağı açıklandı. ÖSYM KPSS-2020/7 yerleştirme işlemlerinde Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için tercih yapamayan adayların yeniden tercih yapabileceğini açıkladı. Peki, tercihler ne zaman? İşte KPSS tercih kılavuzu...

ÖSYM açıkladı: Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli pozisyon tercihleri yeniden açıldı!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam
edilecek sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacaktır. Adayların ilgili puan türünden en az 50 puan almış olması
gerekmektedir. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla ilgili lisans, ön lisans veya ortaöğretim alan/programından mezun olunması zorunludur. İşte ÖSYM açıklaması...

ÖSYM AÇIKLAMASI!

ÖSYM resmi sitesinde yer alan duyuruda; "Danıştay 2. Dairesinin kararıyla, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Geçici 19. maddesinin yürütmesi durdurulmuştur. Yürütmenin durdurulması kararı gereğince, ilgili tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olmaları nedeniyle KPSS-2020/7 yerleştirme işlemlerinde Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercih yapamayan adaylar, 21-27 Ocak 2021 tarihleri arasında tercih yapabileceklerdir.

Tercih işlemleri, yargı kararı gereği güncellenen ve ekte yer alan KPSS-2020/7 Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir." denildi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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