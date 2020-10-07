ÖSYM 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında DGS tercihlerini almıştı, bugün 2020 DGS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Yerleşemeyen adaylar ise "DGS ek tercih yapılacak mı?" sorusunun cevabını merak ediyor. Ancak ÖSYM'den bu konuda henüz bir açıklama gelmedi.

ÖSYM AİS 2020 DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLA

Yukarıda yer alan linki tıklayarak T.C. Kimlik numaranız ve aday şifrenizle ile yerleştirme sonuçlarınızı sorgulayabilirsiniz.

YERLEŞEN ADAYLAR ŞİMDİ NE YAPACAK?

ÖSYM'den DGS yerleştirme sonuçlarının ardından herhangi bir yükseköğretim programına kayıt yaptırma hakkı kazanan adaylar için önemli bir açıklama geldi.

"E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 09-13 Ekim 2020 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir."

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.