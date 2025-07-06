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        Haberler Bilgi Gündem ÖSYM DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2025 DGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

        DGS ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı?

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Önlisans eğitimlerini lisans programlarıyla tamamlamak isteyen binlerce aday, ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine kilitlenmiş durumda. "DGS ne zaman yapılacak?" ve "Sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı?" sorularına yanıt arayan adaylar için ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamalar, önemli ayrıntıları da beraberinde getirdi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2025 - 22:45 Güncelleme: 06.07.2025 - 22:45
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        Önlisans mezunlarının lisans programlarına geçişini sağlayan 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. Sınava katılacak adaylar, sınav tarihi ve giriş belgeleriyle ilgili güncel bilgilere ulaşmak için ÖSYM'nin duyurularını yakından takip ediyor. Bu yılki DGS’ye ilişkin takvimi paylaşan ÖSYM, adayların merakla beklediği birçok detayı resmiyet kazandırdı. Peki, DGS giriş belgeleri erişime açıldı mı? Detaylar haberimizde...

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        DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2025 yılında düzenleyeceği merkezi sınavın takvimini duyurdu. Buna göre DGS 20 Temmuz tarihinde yapılacak.

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        DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

        DGS sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Sınav giriş belgesinin yayınlanmasının ardından sınav yerleri de belli olmuş olacak.

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        DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        DGS sınav sonuçları 11 Eylül'de açıklanacak.

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