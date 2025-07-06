Önlisans mezunlarının lisans programlarına geçişini sağlayan 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. Sınava katılacak adaylar, sınav tarihi ve giriş belgeleriyle ilgili güncel bilgilere ulaşmak için ÖSYM'nin duyurularını yakından takip ediyor. Bu yılki DGS’ye ilişkin takvimi paylaşan ÖSYM, adayların merakla beklediği birçok detayı resmiyet kazandırdı. Peki, DGS giriş belgeleri erişime açıldı mı? Detaylar haberimizde...