2019 DGS sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? sorusu sınava girecek milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Lisans eğitimi almak isteyen öğrenciler 30 Haziran sabahı sınava katılacak. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

DGS KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK? KAÇ DAKİKA SÜRECEK

DGS sınavı ÖSYM'nin 2019 takvimine göre 30 Haziran tarihinde yapılacak.

DGS sınavı saat 10.15'te yapılacak. Ancak adaylar sınav salonuna en geç saat 10.00'da girmiş olmalıdır.

DGS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrenizi girerek sınav yerlerinizi öğrenebileceksiniz. E devlet üzerinden de ÖSYM DGS sınav giriş belgenizi alabileceksiniz.

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DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre 30 Haziran'da gerçekleşecek olan 2019 DGS sonuçları 25 Temmuz Perşembe günü açıklanacak.

DGS SINAVINDA HANGİ TESTLER OLACAK?

DGS müfredatında yer alan konular, YKS’ye kıyasla daha azdır. Sorumlu olunan dersler sadece Matematik ve Türkçedir.

DGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.

Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. Buna çok dikkat edin. Yani en az bir Sözel ve birde sayısal Netiniz bulunmak zorunda.