ÖSYM Başkanı Halis Aygün ertelenen ALES/2, YÖKDİL/2, DİB-MBSTS ve DHBT sınavları için sınav merkezi tercihlerinin değiştirilebileceğini duyurdu.



ERTELENEN 2020 ÖSYM SINAVLARI İÇİN SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

21 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak

2020 Akademik Personel ve Lisanüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2),27 Şubat 2021 tarihinde

uygulanancak 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavcı(2020-DİB-MBSTS),28 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak 2020 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) ile 11 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (2020-DHBT) sınavlarına başvuran adaylardan sınava gireceği sınav merkezini güncellemek isteyenler, 21 Ocak 2021 tarihinde saat 09.00'dan itibaren https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden bireysel olarak sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir. Söz konusu sınavlar için sınav merkezi tercihi güncelleme işlemi, 22 Ocak 2021 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.