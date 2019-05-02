Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından sınavı kazanan adaylar MSÜ tercih tarihlerini merakla araştırıyordu. 7 Nisan'da binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşen MSÜ sınav sonuçlarının ardından adaylar tercihler için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM, 2019 Milli Savunma Üniversitesi tercih kılavuzunu ve tarihlerini açıkladı. İşte MSÜ tercih kılavuzu...

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

MSÜ tercih tarihleri ÖSYM'nin yaptığı duyuru ile belli oldu. 2019 MSÜ sınav tercihleri 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında Milli Savunma Üniversitesi'nin internet sayfası üzerinden www.msb.gov.tr adresinden erişime açılacak. Bu aşamada tercihlerini gerçekleştirmeyen adaylar ikinci aşamaya çağrılmayacak.

http://im.haberturk.com/images/others/2019/05/02/Msu_klavuz.pdf

MSÜ TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ (MSÜ) TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar Harp Okulları için;

- Kara Harp Okulu (KHO),

- Deniz Harp Okulu (DHO),

- Hava Harp Okulu (HHO),

- Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.) Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),

- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),

- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),

- Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.)

- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir. 23ncü sayfa “f.” maddesindeki şartları sağlamayan adayların tercih etmemesi gerekmektedir.) tercihi yapabilecektir.

Yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

2’nci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri;

2’nci Seçim Aşamalarına Çağrı Puan Türü KHO 2019-MSÜ Sayısal Puanı

2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı



DHO 2019-MSÜ Sayısal Puanı

HHO 2019-MSÜ Sayısal Puanı Kara Asb.MYO 2019-MSÜ Sayısal Puanı

2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2019-MSÜ Sözel Puanı 2019 MSÜ Genel Puanı

Deniz Asb.MYO 2019-MSÜ Sayısal Puanı

2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı 2019-MSÜ Sözel Puanı

2019 MSÜ Genel Puanı

Hava Asb.MYO 2019-MSÜ Sayısal Puanı

2019-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı 2019-MSÜ Sözel Puanı

2019 MSÜ Genel Puanı

Bando Asb.MYO 2019-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan

Yukarıda yer alan puan türlerinden çağrı işlemlerinde hangisinin kullanılacağı Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce kontenjan durumuna göre belirlenerek internet ortamında ilan edilecektir.

Çağrılar puan türlerindeki okul kontenjanlarına göre yapılacağından her puan türünden farklı miktarda aday çağrılabilecektir.

Belirlenen taban puan ve bu puandan daha yüksek puan alan adayların 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılması ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca posta ile çağrı/tebligat yapılmayacaktır.

Şehit ve gazi çocuklarının 2’nci seçim aşamalarına çağrılmasıyla ilgili olarak; 2019-MSÜ sınavında belirlenecek “Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının” %90’nını alanlar, ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır. Aday çağrı sayıları kontenjan miktarına göre belirlenecektir.

Harp Okulları ve/veya Astsubay Meslek Yüksekokulları seçim aşamalarına katılarak, bu aşamaların herhangi birinde elenmek/ayrılmak, diğer yükseköğretim programları için kayıt yaptırmaya engel oluşturmayacaktır.