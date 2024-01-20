MEB sözleşmeli personel alımı yapıyor! KPSS-2024/3 tercih kılavuzu yayımlandı
MEB, farklı meslek gruplarından sözleşmeli personel alacağını duyurdu. ÖSYM, adayların tercih yapabilmesi için adayların KPSS-2024/3: tercih kılavuzunu yayınladı. 19 Ocak'ta başlayan tercih sürecinin bitmesine günler kaldı. Peki, MEB sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak, tercih tarihleri nedir? İşte, detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere ön lisans mezunları arasından büro personeli, lisans mezunları arasından mühendis, hemşire, avukat, diyetisyen meslek gruplarından alımı yapacağını duyurdu. Bu kapsamda; ÖSYM, KPSS-2024/3 tercih kılavuzunu yayınladı ve tercih süreci başladı. Peki, MEB sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman, nasıl başvuru yapılır?" İşte detaylar...
MEB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI TERCİH TARİHLERİ
Adaylar tercihlerini, 19-25 Ocak 2024 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri, 19 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00'da başladı ve 25 Ocak 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
MEB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPILACAK MESLEK GRUPLARI
KPSS 2024/3 tercih başvuruları kapsamında Ön Lisans mezunları arasından Büro Personeli, Lisans mezunları arasından ise Mühendis, Avukat, Hemşire ve Diyetisyen alımı yapılacak. Adayların başvuru yapmadan önce alım yapılacak meslek grupları için aranan nitelik kodlarını taşıyıp taşımadığı bilgisini kontrol etmeleri gerekecek.
MEB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Merkez ve Taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere Lisans ve Ön Lisans mezunları arasından yapılacak olan alım kapsamında tercih başvuruları 19-25 Ocak tarihleri arasında alınacak. Tercih işlemleri, 19 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 25 Ocak 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
MEB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU
ÖSYM, tercih kılavuzunu yayınladı. Adayların, 19-25 Ocak tarihleri arasında tercih yapması gerekiyor.