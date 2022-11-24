2023 ÖSYM sınav takvimi belli oldu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanan sınav takvimine göre bu sene yapılacak sınavların tarihleri belli oldu. Yeni yılda ÖSYM sınavlarına katılacak olan adaylar için sınav takvimini haberimizde derledik. İşte 2023 ÖSYM sınav takvimi ile YKS, ALES, KPSS, YDS sınavlarının tarihleri...