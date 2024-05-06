ÖSYM 2024 sınav tarihleri gündemde yer almaya devam ediyor. KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL, YKS gibi birçok sınav tarihi açıklandı. ÖSYM'nin takvimine göre, sınav tarihleri ne zaman duyuruldu. Peki, ÖSYM sınav takvimi ile KPSS, DGS, ALES sınavları ne zaman? İşte, 2024 ÖSYM sınav takvimi…