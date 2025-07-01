ÖSYM YKS gözetmen ücreti ne kadar? YKS görevli/gözetmen ücreti ne zaman yatacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sona ermesiyle birlikte gözler YKS gözetmen ücretlerine çevrildi. Üniversite sınavında bina sorumlusu, bina görevlisi, yedek gözetmenler görevli olarak yer almıştı. Bina yöneticisi, bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen ücretleri ise memur maaşlarına göre belirleniyor. Peki YKS gözetmen ücreti ne kadar? 2025 YKS görevli/gözetmen ücreti ne zaman yatacak?
Üniversite sınavı 21-22 Haziran tarihleri itibarıyla tamamlandı. YKS sınavı sonrasında sınav gözetmenlerinin ne kadar ücret alacağı ve ücretlerin hesaplara ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. İşte 2025 YKS gözetmen ücretleri hakkında güncel bilgiler...
2025 ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?
ÖSYM sınav görevlisi ücretleri 2025 yılı Ocak-Haziran dönemi için;
Bina Yöneticisi: 1.384 TL
Bina Sınav Sorumlusu: 1.720 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.521 TL
Salon Başkanı: 1.338 TL
Gözetmen: 1.223 TL
Yedek Gözetmen: 1.070 TL
YKS GÖZETMEN ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?
Geçen yıllarda , YKS sınavında görev yapan gözetmenlerin ücretleri genellikle sınavdan yaklaşık bir hafta sonra hesaplara yatırıldı. Ancak 2025 yılı için kesin ödeme tarihi henüz belirlenmezken ödemelerin Temmuz ayı içinde yapılması bekleniyor.