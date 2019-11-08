Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda, özel eğitim sınıflarının kapatılmasını isteyen velilerin 42 otizmli öğrenciyi yuhalaması, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Otizmli öğrencilerin velileri, çocuklarının bulunduğu yerin paravanla ayrıldığını, sınıflarından çıkamadıklarını, diğer çocuklarla aynı ortamda bulundurulmadıklarını dile getirdiler. Diğer velilerin, otizmli çocuklar yüzünden kendi çocuklarının psikolojilerinin bozulduğunu söylemesi de otizmin yeterince bilinmiyor olmasından kaynaklanıyor. Uzmanlar, otizmli bireylerin topluma kazandırılabilmesi için dışlanmamaları gerektiğinin altını çiziyor.

OTİZM NEDİR?

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezinden Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Başak Ayık, otizmin bilinen en önemli tedavisinin erken yaşta başlatılan ve düzenli devam edilen bireysel eğitim programları olduğuna dikkat çekerek, otizm hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

Yrd. Doç. Dr. Ayık, otizm spektrum bozukluğunun, beyin gelişimi ve işleyişindeki farklılıktan kaynaklandığına dikkat çekerek, bunun çocukluk döneminde ortaya çıktığını, dil, motor ve sosyal iletişim gelişiminde aksamaların görüldüğü otizmin başlangıcının, bebeklik çağında izlenebildiği gibi, normal gelişim gösteren çocuklarda da bir süre sonra meydana gelebildiğini söyledi.

ÇOCUK GÖZ KONTAĞI KURAMIYOR, GÜLÜMSEYEMİYORSA...

Çocuğunda otizm belirtileri olan kişilerin vakit kaybetmeden bir çocuk ve ergen psikiyatri hekimine başvurması gerektiğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Ayık, otizmin belirtilerini şöyle sıraladı:

* 6'ncı ayda göz kontağının hiç olmaması veya kısıtlı olması. Sosyal gülümsemesinin (gülümsemeye veya insanlara gülerek karşılık verme) olmaması,

* 9'uncu ayda hiçbir ses çıkarmaması, insanlarla iletişim kurmaya çalışmaması,

* 1 yaşında adıyla seslenildiğinde tepki vermemesi,

* 16'ncı ayda hiçbir anlamlı kelime kullanmaması,

* 2 yaşında iki kelimelik cümlelerin olmaması, daha önce öğrendiği herhangi bir becerinin kaybı.

ÇOCUĞUN ÇEVRESİ İLE İLETİŞİMİNİN TAKİP EDİLMESİ ŞART

Çocuğun çevresiyle iletişimini takip etmeleri için ebeveynleri uyaran Ayık, çocuktaki otizm belirtilerinin erken tanı ve doğru tedaviler sayesinde kısmen ya da tamamen düzeltilebileceğine dikkat çekti.

Yrd. Doç. Dr. Başak Ayık, “Otizmin belirtileri genellikle erken çocukluk döneminde başlar. Başlangıcı iki şekilde olabilir; birinci tipte çocuğun gelişimi en başından beri aksayarak ilerler. Birçok gelişim basamağı (dil, motor, sosyal iletişim alanı gibi) normalden geç kazanılır veya hiç kazanılamaz" dedi.

Ayık, ikinci tipte ise öncelikle normal gelişim gösteren çocukların bir süre sonra gelişimlerinde gerileme veya duraksama gösterdiklerini söyledi.

OTİZMLİ BİREYLER HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN 10 MADDE

Yrd. Doç. Dr. Başak Ayık, otizmli bireyler hakkında bilmesi gerekenleri 10 maddede sıraladı:

1- Otizm bir beyin hastalığıdır ve otizmli çocukların beyinlerinde normal bireylerden farklı bir gelişim gözlenir.

2- Otizm, çocuk ve ergen psikiyatrisi hekimleri tarafından tanısı konulan bir çocukluk çağı bozukluğudur.

3- Otizmin bilinen en önemli tedavisi erken yaşta başlatılan ve düzenli devam edilen bireysel eğitim programlarıdır.

4- Otizmin şiddeti bireye göre farklılık gösterir. Otizmin çok ağır tipleri olduğu gibi çok hafif belirtiler gösteren bireyler de vardır.

5- Dikkat sorunları, kendine ve çevreye zarar verme davranışları, takıntılar gibi sorunların tıbbi çözümü mümkündür ve çocuk psikiyatri hekimlerince tedavi planları ve izlemleri yapılır.

6- Çocuktaki otizm belirtileri ne kadar erken fark edilirse ve hekime ne kadar erken başvurulursa tedavi sonuçları da o kadar iyi olur.

7- Otizmin zeka ile hiçbir alakası yoktur. Otizm, üstün zekalı kişilerde de zeka geriliği olan kişilerde de ortaya çıkabilir.

8- Çocuk için uygunsa bireysel eğitime ek olarak dil ve konuşma terapisinden de faydalanılabilir.

9- Erken tanı ve doğru tedaviler sayesinde çocuğunuzdaki otizm belirtileri kısmen ya da tamamen düzelebilir.

10- Aşılar otizme yol açmaz fakat aşılanmayan çocuk hem kendisi için hem de toplumdaki diğer kişiler için ölümcül ve sakat bırakan hastalıklar açısından ciddi bir risk teşkil eder.

ÖZEL EĞİTİM SEANSLARI EN ÖNEMLİ TEDAVİ

Otizmin en önemli tedavisinin bireye özel hazırlanmış özel eğitim seansları olduğunu kaydeden Ayık, “Temel problem sosyal iletişim alanında olduğundan, özel eğitim seanslarında diğer gerilik alanları çalışılsa da; en önemli yoğunluk sosyal iletişimi artırma çalışmalarında olmalıdır. Uygulanan bireysel eğitim seansları evde ebeveynler tarafından desteklenmeli, çocuğun aldığı uyaran ve eğitim süresi mümkün olduğunca uzun tutulmalıdır” açıklamasında bulundu.