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Tüm dünyayı sarsan ve hızla tüm ülkelere yayılan Kovid-19 salgını sebebiyle internet üzerinden alışverişe ve online işlemlere ilgi ilgi giderek artıyor. Bu durumun yansımaları otomotiv sektöründe de görülüyor.

Bu süreçte bazı firmalar online ortamda yüzlerle ifade edilebilen sayılarda sıfır araç satışı gerçekleştirerek, müşteriye evden çıkmasına gerek kalmadan aracını teslim etti.

Sıfır aracın yanı sıra ikinci el araç piyasasında da online işlemlere ilgi gösteriliyor. Satın alma alışkanlıklarının değişmesi sayesinde tüketiciler zamandan tasarruf ederken, almak istedikleri araçların ekspertiz raporlarıyla, aracın mevcut durumu hakkında tüm detayları araç ilan sayfalarında inceleyebilme imkanına sahip oluyor.

Kurumsal ve bağımsız ekspertiz firmalarından alınmış raporlar tüketiciye güven verirken, alıcının araç konusunda soru işaretlerinin ortadan kalkmasına yardımcı oluyor. Bu dönemde ekspertizler de online randevu sistemine geçerek Kovid-19'la mücadeleye katkı sunmayı hedefliyor.

TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger, dünyanın ve Türkiye'nin geçtiği bu zor günlerde, oto ekspertiz taleplerine cevap vermeye çalıştıklarını belirterek, "Müşterilerimizin randevularını mutlaka şubelerimize gelmeden önce internet sitemiz üzerinden veya çağrı merkezimiz aracılığıyla almalarını rica ediyoruz. Bu sayede şubelerimizde sosyal mesafenin korunmasını sağlayarak hem müşterilerimiz hem de çalışan personellerimiz için gereken sağlıklı süreci koruyabiliyoruz" diye konuştu.

Müşterilerin randevu sistemiyle kendilerine uygun gün, saat, lokasyon ve paketleri hızlı bir şekilde tercih ederken şubelerde sıra beklemeden işlemlerini tamamlayabildiklerine dikkati çeken Ayözger, "Online randevu sistemine artan ilgiyle birlikte tüketiciler zamandan tasarruf ederken, almak istedikleri araçların ekspertiz raporlarıyla, aracın mevcut durumu hakkında tüm detayları araç ilan sayfalarında inceleyebilme imkanına sahip oluyor." dedi.

TÜV SÜD D-Expert’in oto ekspertiz noktalarında virüse karşı hem çalışanlar hem de müşterilerin sağlığı için gereken önlemlerin alındığını aktaran Ayözger, bu önlemleri hem müşteri hem de çalışanlar açısından ikiye ayırarak detaylı şekilde uyguladıklarını söyledi.

'ZOR ZAMANLARDAN GEÇMEYE BAŞLADI'

Ozan Ayözger, Kovid-19 salgınının ikinci el araç sektörüne etkilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Her sektörde yaşanan yavaşlamanın ikinci el araç sektöründe de görüldüğünü dile getiren Ayözger, şunları kaydetti:

"İkinci el araç satışlarının azalmasıyla ekspertiz firmaları da zor zamanlardan geçmeye başlamıştır. Bununla birlikte tüketicilerin satın alma alışkanlıkları değişmiş ve ikinci el araç sektöründe online satış platformlarından yapılan satışlar salgın öncesi döneme göre azalmış olmasıyla birlikte geçen yıllara göre artış göstermiştir."

'İKİNCİ EL TOPARLANACAK'

Sektörde normalleşme sürecinin ne zaman başlayacağına yönelik öngörüsünü de paylaşan Ozan Ayözger, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bilim kurulunun tavsiyeleri ve hükumetimizin belirlediği normalleşme planıyla beraber hem ikinci el araç hem de ekspertiz sektöründe az da olsa hareket başlamıştır. Salgın öncesi döneme hızla dönmemiz beklenemezken, yeni normale alışma süreci kapsamında önümüzdeki 2 ay içerisinde alınacak önlemler sayesinde ikinci el araç ticaretinin de toparlanacağını düşünüyoruz."