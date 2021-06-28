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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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Oto servislerden ikinci el araçta 'boya' uyarısı

İkinci el araç sektöründe en çok tartışılan konuların başında gelen "boya" ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF),Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre Türkiye'de her yıl 2 milyon hasar dosyası açıldığını vurgularken, 2 milyon aracın da kayıt dışı onarıldığını ifade etti. Yapılan açıklamada, yılda 4 milyon aracın "boyandığı" belirtilirken, yine toplamda her yıl yaklaşık 12 milyon karoser parçasının boyandığına dikkat çekildi. TOSEF Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, "Tüketiciler, araçlardaki boyalı parça sayısından ziyade artık yapılan boya işleminin niteliğine dikkat etmeli. İkinci el boyasız araç aramak, günümüz şartlarında samanlıkta iğne aramaya benziyor" dedi

Oto servislerden ikinci el araçta 'boya' uyarısı
HABERTURK.COM

İkinci el araç pazarında tekrar hareketliliğin yaşanmaya başladığı bugünlerde, tüketicilerin kafasını karıştıran "boyalı araç" konusuyla ilgili olarak Tüm Oto Servisleri Federasyonu'ndan (TOSEF) açıklama geldi.

Araç alım satımında yıllar içerisinde yaşanan güven problemleriyle ortaya çıkan ve suistimal edilen boya konusuyla ilgili konuşan TOSEF Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, "15 yıl önce bir araç satın alırken karoserdeki boya tespiti, ustaların gözle kontrolüyle gerçekleştiriliyor, fabrikanın çektiği meges ile tamirhanenin çektiği meges karşılaştırılıyordu. Kurumsal ekspertiz firmalarının pazara dahil olması, ikinci eldeki güven problemini bir nebze azalttı. Ancak boya konusuyla ilgili yanlış algı devam ediyor" dedi.

'BOYALI PARÇA SAYISINDAN ÇOK BOYANIN NİTELİĞİ ÖNEMLİ'

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre her yıl ortalama 1 milyon kasko, 1 milyon trafik olmak üzere 2 milyon hasar dosyasının açıldığını kaydeden Ünaldı, "Artı olarak 2 milyon aracın da her yıl hasar dosyası açılmadan onarıldığını öngörüyoruz. Her kazada, bir araçta ortalama 3 parça boyanıyor. Yani yılda 4 milyon araç ve 12 milyon araç parçası boyanıyor. Trafikteki 24 milyon taşıtın yaş ortalaması ise halen 14.2. Böyle bir araç parkında tüketiciler boyalı parça sayısından çok, boya işleminin niteliğine ve kaporta onarımının, aracın orijinaliyle uyum sağlamasına dikkat edilmeli" uyarısında bulundu.

TSE belgeli servislerde, fabrika boya kalitesine sadık kalınarak, uzman eğitimli teknisyenler tarafından uygulanan profesyonel boya işleminin aracın değerini koruyacağını belirten Ünaldı, "Aksi takdirde ikinci el boyasız araç aramak, günümüz şartlarında samanlıkta iğne aramaya benziyor" dedi.

Ünaldı ayrıca kaza sonrası araç onarımlarındaki kırılımları da paylaşarak "Kaskodan hasar dosyası açılan araçların yüzde 35'i yetkili servis, yüzde 45'i özel servis, yüzde 20'si ise tamirhanelerin yolunu tutuyor. Zorunlu trafik sigortası üzerinden açılan hasar dosyalarındaysa araçların yüzde 55'i tamirhane, yüzde 35'i özel servis, sadece yüzde 10'u ise yetkili servislerde boyanıyor ve onarılıyor" açıklamasını yaptı.


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