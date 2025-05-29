Oto yıkamacı alevlerin arasında kaldı! Kahreden haber!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi 1. Anafartalar Mahallesi'nde 1620 Sokak'taki oto yıkamacıda, saat 08.30 sıralarında yangın çıktı.

DHA'daki habere göre oto yıkamacı Şerafettin Akın Ak'ın (35) temizlediği otomobil, bir anda alev aldı. Alevlerin arasında kalan Ak, kaçmaya çalıştı ancak iş yerinde mahsur kaldı.

İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

Diğer esnafın durumu bildirmesi ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.