Oto yıkamacı alevlerin arasında kaldı! Kahreden haber!
Manisa'da, temizlediği otomobilin alev alması sonucu çıkan yangında oto yıkamacı 35 yaşındaki Şerafettin Akın Ak, hayatını kaybetti. Ak'ın alevlerin arasında kaldığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesi 1. Anafartalar Mahallesi'nde 1620 Sokak'taki oto yıkamacıda, saat 08.30 sıralarında yangın çıktı.
OTOMOBİLİ TEMİZLİYORDU
DHA'daki habere göre oto yıkamacı Şerafettin Akın Ak'ın (35) temizlediği otomobil, bir anda alev aldı. Alevlerin arasında kalan Ak, kaçmaya çalıştı ancak iş yerinde mahsur kaldı.
İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ
Diğer esnafın durumu bildirmesi ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
ARAÇTAN SIZAN BENZİN ALEV ALDI
İlk belirlemelere göre yangının otomobilden sızan benzinin alev almasıyla çıktığı tespit edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda ağır yaralanan Ak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ak, hastanede hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.