Olayı gören taksi şoförü Osman Büte "Yabancı tur otobüsü otele yanaştı. Otobüsün arka lastiğinden ses geliyordu. Ben lastiğim patladı diye düşündüm. Otobüs şoförü indi, baktı. Belediye görevlilerine haber verdi. Ben de gittiğimde lastiklerin arasında bir insan görülüyordu. Sonra otobüsün altına girdik baktık. İki kişi vardı. Biz onları dışarıya çıkardık. Otobüsün altından çıkanlar Filistinliymiş. Sonra polisler geldi aldı götürdü. Otobüs Yunan plakalıydı. Yunanistan'a gitmek istiyorlarmış. Bence bu profesyonelce yapılmış bir iş. Orada gidebilirler miydi? Pistonların üzerindeydiler. Gidebilirlerdi. Ama soğuğa ve yol şartlarına dayanabilirler miydi? Onu bilmiyorum. Hepsi hazırlıklıydı. Kalın giyinmişlerdi" dedi.