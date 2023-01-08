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Haberler Gündem 3. Sayfa Otobüs şoförü fark etti! İstanbul'da lastikten kaçak göçmen çıktı - Güncel haberler
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Yunanistan'a giden tur otobüsünün altına saklanan 2 kişi son anda fark edildi

İstanbul'da akılalmaz bir olay yaşandı. Beyoğlu'nda tur otobüsünün altına saklanarak Yunanistan'a geçmek isteyen iki kaçak göçmen, şoförün fark etmesiyle yakalandı

Otobüs şoförü fark etti! İstanbul'da lastikten kaçak göçmen çıktı - Güncel haberler
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DHA

Beyoğlu'nda tur otobüsünün altına saklanarak Yunanistan'a geçmek isteyen iki yabancı uyruklu kişi,

DHA'nın haberine göre ilçede saat 11.00 sıralarında Yunanistan'dan gelen turist kafilesi ülkelerine dönmek üzere tur otobüslerine bindi.

Otobüsün altından ses geldiğini fark eden şoför, aracın altına baktı. İki kişinin tekerlerin arasında olduğunu görünce hemen yetkililere haber verdi. Otobüsün altından çıkarılan iki yabancı polise teslim edildi.

Olayı gören taksi şoförü Osman Büte "Yabancı tur otobüsü otele yanaştı. Otobüsün arka lastiğinden ses geliyordu. Ben lastiğim patladı diye düşündüm. Otobüs şoförü indi, baktı. Belediye görevlilerine haber verdi. Ben de gittiğimde lastiklerin arasında bir insan görülüyordu. Sonra otobüsün altına girdik baktık. İki kişi vardı. Biz onları dışarıya çıkardık. Otobüsün altından çıkanlar Filistinliymiş. Sonra polisler geldi aldı götürdü. Otobüs Yunan plakalıydı. Yunanistan'a gitmek istiyorlarmış. Bence bu profesyonelce yapılmış bir iş. Orada gidebilirler miydi? Pistonların üzerindeydiler. Gidebilirlerdi. Ama soğuğa ve yol şartlarına dayanabilirler miydi? Onu bilmiyorum. Hepsi hazırlıklıydı. Kalın giyinmişlerdi" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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