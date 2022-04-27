Otobüs şoförünü bıçaklamıştı, istenen ceza belli oldu 0:00 / 0:00

AA

Eskişehir'de çıkan kavgada belediye otobüs şoförünü bıçakla yaralayan tutuklu sanık Gökhan P. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianame 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, incelediği iddianameyi geçen 25 Mart'ta öngörülen cezanın alt ve üst sınırları gereği karar verme yetkisinin ağır ceza mahkemesine ait olduğu belirterek görevsizlik kararıyla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etti.

AĞIR CEZA MAHKEMESİ İDDİANAMEYİ KABUL ETTİ

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık Gökhan P. hakkında "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla, "kamu görevlisini kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "kamu görevlisine hakaret" suçundan ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

Belediye otobüs şoförü Barış Odabaşı'nın iddianamede yer alan ifadesinde, kadınların tek kart ile otobüse binmek istediklerini, kendisinin de HES kodu uygulaması nedeniyle tek kart ile iki kişinin yolculuk yapamayacaklarını söylediği yer aldı.

'ÖLDÜRMEK AMACIYLA BIÇAKLADI, ŞİKÂYETÇİYİM'

Kadınların kendisine tehdit içerikli cümleler kullandığını iddia eden Odabaşı, ifadesinde şunları beyan etti: "İki kadın araçtan indi daha sonra otobüse Gökhan P., bindi ve bana 'Sen kimi almıyorsun, almak zorundasın, seni öldürürüm' dedikten sonra yüzüme yumruk attı. Ayağa kalktığım esnada ise karnımın sol tarafı ve sol bacağımdan öldürmek amacıyla bıçakladı. Kendisinden şikayetçiyim."

KART BASMA NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKTIĞINI SÖYLEDİ

Hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Gökhan P. ise belediye otobüs şoförü Barış Odabaşı ile aralarında kart basma nedeniyle tartışma çıktığını ve Odabaşı'nın kendisine hareket ettiğini öne sürdü.

KADIN YAKINI TELEFONLA ARAYINCA GELİP, BIÇAKLADI

Muttalip Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde durağa yanaşan 26 BL 511 plakalı belediye otobüsüne biletsiz iki kadın binmişti. Şoför Barış Odabaşı ile tartışan kadınlardan birinin telefonla haber verdiği yakını, durağa gelip sürücüyü bıçakla yaraladıktan sonra kaçmıştı. Odabaşı hastaneye kaldırılmış, şüpheli Gökhan P. ise polis merkezine giderek teslim olmuş, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.