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        Otobüsün çarptığı kadının cep telefonunu çaldı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi, otobüsün çarpması sonucu yaralanan kadının cep telefonunu çaldı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen olayın ardından kimliği tespit edilen zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Benze suçlardan çok sayıda kaydı bulunan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 11:02 Güncelleme: 06.10.2024 - 11:12
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        Otobüs çarpan kadının telefonunu çaldı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli Mahallesi Yunuseli Bulvarı'nda durağa yanaşmaya çalışan halk otobüsü, burada bekleyen T.C'ye çarptı. Kaldırıma savrulan ve yaralanan kadın, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        T.C'nin cep telefonunu eşyaları arasında bulamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

        Bunun üzerine bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaza sonrası yerde yardım bekleyen kadının cep telefonunun A.K. tarafından çalındığını belirledi.

        Harekete geçen polis ekipleri, benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan A.K'yi kısa sürede yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Bu arada T.C'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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        #burs
        #Kaza
        #cep telefonu hırsızlığı
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