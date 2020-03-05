Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerEnerji
ABONE OL
Habertürk Google News Abonelik

Otogazda 7 kuruşluk indirim

LPG otogazda 7 kuruş indirim yapıldı. İndirim pompa fiyatına yansıdı

LPG otogaz
Reuters

Otogazda 7 kuruşu pompa fiyatında yansıyacak şekilde litre başına 27 kuruş indirim yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) dünkü açıklamasında, "5 Mart tarihinde geçerli olmak üzere LPG otogazda 20 kuruş/litre indirim gerçekleşmiştir.

Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır" denildi. İkinci bir açıklamada ise "5 Mart tarihinde geçerli olmak üzere LPG otogazda 7 kuruş/litre pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

EŞEL MOBİL SINIRLIYORDU

Hem benzin, hem motorin, hem de otogazda Ocak ayı sonuna kadar eşel mobil sistemi ile fiyat artışları sınırlanıyordu. Ocak ayının son günlerinde ise ise uzun bir aradan sonra ilk kez indirim gerçekleşti. Eşel mobil sistemi, ÖTV'nin azaltılması yoluyla gerçekleştirildiğinden bütçede ilgili gelir kaleminde düşüşe neden oluyor. Ayrıca akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler enflasyonu da doğrudan etkiliyor.

Sistemin başladığı 2018 Mayıs ayından en yoğun etkilerin sona erdiği 2018 Kasım ayı ortasına kadar devletin feragat ettiği ÖTV tutarı 8.3 milyar lira olmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Elektrik üretiminde 'hibrit' dönem
ENERJİElektrik üretiminde 'hibrit' dönem
Son dakika haberler! Rusya'dan Bulgaristan'a dev indirim! Peki ya Türkiye?
ENERJİRusya'dan Bulgaristan'a dev indirim! Peki ya Türkiye.. ...
Son dakika haberi...Elektrik faturasında flaş karar - haberler
ENERJİElektrik faturasında flaş karar
Petrol fiyatı 31 ayın en düşük seviyesinde - haberler
ENERJİPetrol fiyatı 31 ayın en düşük seviyesinde
Shell soruşturması karar aşamasına gelindi! - haberler
ENERJİShell soruşturması karar aşamasına geldi
Brent petrolün varili 52,90 dolar! 4 mart petrol fiyatları - haberler
ENERJİBrent petrolün varili 52,90 dolar
EPDK, 15 yeni lisans verdi
ENERJİEPDK'dan 15 yeni lisans
Akkuyu Nükleer'de hummalı çalışma - Haberler
ENERJİ'Akkuyu inşaatı planladığı gibi gidiyor'
'Vurgunu önlemek için KDV ÖTV'ye dahil edilsin" - Haberler
ENERJİAkaryakıtta 3 milyarlık vurgun
Akaryakıt sektöründen "KDV, ÖTV'ye dahil edilsin" talebi - Haberler
ENERJİ"KDV, ÖTV'ye dahil edilsin" talebi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X