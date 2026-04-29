Otomobil devrildi: 10 yaralı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 7'si çocuk 10 kişi yaralandı
Giriş: 29 Nisan 2026 - 23:20 Güncelleme:
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, Batı Karakoç Mahallesi mevkisinde tarlaya girerek devrildi.
Otomobilde bulunan 7'si çocuk 10 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
