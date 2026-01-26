Otomobil fiyatlarındaki artış enflasyonun altında kaldı
Geçtiğimiz yıl otomobil satışları tarihi rekor kırarken, raporlar otomobillerdeki fiyat artışının enflasyonun altında kaldığını gösteriyor. LenaCars'ın raporuna göre, 2025 başında 1 milyon TL ile sıfır otomobil alan bir kişi, yıl sonunda 1 milyon 180 bin TL değerinde bir araca sahip oldu. Gram altın ise aynı dönemde yüzde 99 artış ile 1 milyon TL'den 1 milyon 993 bin 302 TL'ye ulaştı. Mevduat faizi de 154 bin 457 TL reel getiri sağladı
Türkiye otomobil pazarı 2025 yılında satış rakamlarında rekor tazelerken, fiyat tarafında önemli bir kırılma yaşadı. Otomobil, geçtiğimiz yıl fiyat artışında enflasyonun gerisinde kalarak reelde 'kayıp yazdı'.
LenaCars’ın hazırladığı rapor, otomobilin finansal açıdan artık bir güvenli liman olmadığını, buna karşılık araç kiralamanın hem bireysel hem kurumsal tüketici için daha rasyonel hale dönüştüğünü ortaya koyuyor.
LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik, "Otomobil geçtiğimiz 1 yılda yatırım değerini koruyamadı. Tüketicilerin ve şirketlerin bir kısmının da sahiplik yerine kiralamaya yönelmeye başladığını görüyoruz. Türkiye’de otomobil son yıllarda hem ulaşım hem yatırım aracı olarak görülüyordu. Ancak 2025 verileri, bize durumun değişeceğini gösteriyor" dedi.
Rapora göre, 2025 yılının başında 1 milyon TL’yi farklı yatırım araçlarına yatıran bir yatırımcının yıl sonundaki durumu, otomobil fiyatlarının diğer yatırım enstrümanları karşısındaki değişimini ortaya koyuyor.
Buna göre, 2025'te gram altın yüzde 99 artış ile 1 milyon TL’den 1 milyon 993 bin 302 TL’ye ulaşırken, mevduat faizi de 154 bin 457 TL reel getiri sağladı.
Sıfır otomobil ise nominal olarak yüzde 18 artışa rağmen reelde yüzde 12.89 kayıp, ikinci el araç da nominal yüzde 14 artışa rağmen reel yüzde 16.89 kayıp yaşadı.
BIST 100 reel bazda yüzde 16.32 kayıp yaşarken, dolar ve euro kurları da enflasyonun altında kalarak reel getiri üretemedi.
"OTOMOBİL YATIRIM ARACI OLMAKTAN ÇIKTI"
LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik, 2025 başında 1 milyon TL ile sıfır otomobil alan bir kişinin, yıl sonunda 1 milyon 180 bin TL değerinde bir araca sahip olduğunu belirtti.
Bu tutarın enflasyona göre düzeltilmiş gerçek değerinin 851 bin 100 TL olduğunu vurgulayan Nazik, "Yani otomobil sahibi bir yılda neredeyse 150 bin TL kayıpla karşılaştı. Aynı 1 milyon TL’yi altına yatıran bir yatırımcı ise yıl sonunda 1 milyon 993 bin 302 TL’ye ve yüzde 52 reel getiri elde etti. Vergi ve maliyet yükü, hızlanan değer kaybı, finansman maliyetleri ve belirsiz ikinci el fiyatları otomobili tekrar yatırım aracı olmaktan çıkarıyor. Otomobil aslında sadece değer kaybetmiyor, aynı zamanda bakım, sigorta, vergi ve finansman maliyetleriyle sürekli nakit yakan bir varlık haline geldi. Bu nedenle artık sahiplik değil, erişim ön plana çıkacak" şeklinde konuştu.