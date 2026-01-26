Otomobil fiyatlarındaki artış enflasyonun altında kaldı

Türkiye otomobil pazarı 2025 yılında satış rakamlarında rekor tazelerken, fiyat tarafında önemli bir kırılma yaşadı. Otomobil, geçtiğimiz yıl fiyat artışında enflasyonun gerisinde kalarak reelde 'kayıp yazdı'.

LenaCars’ın hazırladığı rapor, otomobilin finansal açıdan artık bir güvenli liman olmadığını, buna karşılık araç kiralamanın hem bireysel hem kurumsal tüketici için daha rasyonel hale dönüştüğünü ortaya koyuyor.

LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik, "Otomobil geçtiğimiz 1 yılda yatırım değerini koruyamadı. Tüketicilerin ve şirketlerin bir kısmının da sahiplik yerine kiralamaya yönelmeye başladığını görüyoruz. Türkiye’de otomobil son yıllarda hem ulaşım hem yatırım aracı olarak görülüyordu. Ancak 2025 verileri, bize durumun değişeceğini gösteriyor" dedi.

Rapora göre, 2025 yılının başında 1 milyon TL’yi farklı yatırım araçlarına yatıran bir yatırımcının yıl sonundaki durumu, otomobil fiyatlarının diğer yatırım enstrümanları karşısındaki değişimini ortaya koyuyor.