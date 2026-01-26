Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.068,48 %0,58
        DOLAR 43,3828 %0,02
        EURO 51,3988 %0,12
        GRAM ALTIN 7.098,68 %2,21
        FAİZ 34,77 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 151,05 %5,66
        BITCOIN 87.905,00 %1,64
        GBP/TRY 59,2154 %0,03
        EUR/USD 1,1840 %0,10
        BRENT 65,96 %0,12
        ÇEYREK ALTIN 11.606,35 %2,21
        Haberler Ekonomi Otomobil Otomobil fiyatlarındaki artış enflasyonun altında kaldı - Otomobil Haberleri

        Otomobil fiyatlarındaki artış enflasyonun altında kaldı

        Geçtiğimiz yıl otomobil satışları tarihi rekor kırarken, raporlar otomobillerdeki fiyat artışının enflasyonun altında kaldığını gösteriyor. LenaCars'ın raporuna göre, 2025 başında 1 milyon TL ile sıfır otomobil alan bir kişi, yıl sonunda 1 milyon 180 bin TL değerinde bir araca sahip oldu. Gram altın ise aynı dönemde yüzde 99 artış ile 1 milyon TL'den 1 milyon 993 bin 302 TL'ye ulaştı. Mevduat faizi de 154 bin 457 TL reel getiri sağladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 11:05 Güncelleme: 26.01.2026 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Araç fiyatları enflasyonun altında kaldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye otomobil pazarı 2025 yılında satış rakamlarında rekor tazelerken, fiyat tarafında önemli bir kırılma yaşadı. Otomobil, geçtiğimiz yıl fiyat artışında enflasyonun gerisinde kalarak reelde 'kayıp yazdı'.

        LenaCars’ın hazırladığı rapor, otomobilin finansal açıdan artık bir güvenli liman olmadığını, buna karşılık araç kiralamanın hem bireysel hem kurumsal tüketici için daha rasyonel hale dönüştüğünü ortaya koyuyor.

        LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik, "Otomobil geçtiğimiz 1 yılda yatırım değerini koruyamadı. Tüketicilerin ve şirketlerin bir kısmının da sahiplik yerine kiralamaya yönelmeye başladığını görüyoruz. Türkiye’de otomobil son yıllarda hem ulaşım hem yatırım aracı olarak görülüyordu. Ancak 2025 verileri, bize durumun değişeceğini gösteriyor" dedi.

        REKLAM

        Rapora göre, 2025 yılının başında 1 milyon TL’yi farklı yatırım araçlarına yatıran bir yatırımcının yıl sonundaki durumu, otomobil fiyatlarının diğer yatırım enstrümanları karşısındaki değişimini ortaya koyuyor.

        Buna göre, 2025'te gram altın yüzde 99 artış ile 1 milyon TL’den 1 milyon 993 bin 302 TL’ye ulaşırken, mevduat faizi de 154 bin 457 TL reel getiri sağladı.

        Sıfır otomobil ise nominal olarak yüzde 18 artışa rağmen reelde yüzde 12.89 kayıp, ikinci el araç da nominal yüzde 14 artışa rağmen reel yüzde 16.89 kayıp yaşadı.

        BIST 100 reel bazda yüzde 16.32 kayıp yaşarken, dolar ve euro kurları da enflasyonun altında kalarak reel getiri üretemedi.

        "OTOMOBİL YATIRIM ARACI OLMAKTAN ÇIKTI"

        LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik, 2025 başında 1 milyon TL ile sıfır otomobil alan bir kişinin, yıl sonunda 1 milyon 180 bin TL değerinde bir araca sahip olduğunu belirtti.

        Bu tutarın enflasyona göre düzeltilmiş gerçek değerinin 851 bin 100 TL olduğunu vurgulayan Nazik, "Yani otomobil sahibi bir yılda neredeyse 150 bin TL kayıpla karşılaştı. Aynı 1 milyon TL’yi altına yatıran bir yatırımcı ise yıl sonunda 1 milyon 993 bin 302 TL’ye ve yüzde 52 reel getiri elde etti. Vergi ve maliyet yükü, hızlanan değer kaybı, finansman maliyetleri ve belirsiz ikinci el fiyatları otomobili tekrar yatırım aracı olmaktan çıkarıyor. Otomobil aslında sadece değer kaybetmiyor, aynı zamanda bakım, sigorta, vergi ve finansman maliyetleriyle sürekli nakit yakan bir varlık haline geldi. Bu nedenle artık sahiplik değil, erişim ön plana çıkacak" şeklinde konuştu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Depo fareleri! Tavanda delik açıp 148 bisiklet çaldılar!
        Depo fareleri! Tavanda delik açıp 148 bisiklet çaldılar!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi!
        İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi!
        Soğuk havaların tetiklediği en yaygın ağrılar
        Soğuk havaların tetiklediği en yaygın ağrılar
        Trump iki kişinin ölümünden Demokratları sorumlu tuttu
        Trump iki kişinin ölümünden Demokratları sorumlu tuttu
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?